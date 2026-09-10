Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!
AK Partili Sultangazi Belediyesi, medeniyet mirasımıza ve milli değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyor. Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Spor Festivali kapsamında Türkiye’nin 33 farklı ilinden gelen 700 genç sporcu, mas güreşi ve halat çekme branşlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Shanyrak Etno Müzik Topluluğu’nun Türk dünyasından ezgileriyle coşan Sultangazi Etkinlik Alanı, gençlerin milli şuur ve kardeşlik duygularıyla kaynaştığı tarihi anlara sahne oldu.