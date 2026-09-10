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Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!

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Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!

AK Partili Sultangazi Belediyesi, medeniyet mirasımıza ve milli değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyor. Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Spor Festivali kapsamında Türkiye’nin 33 farklı ilinden gelen 700 genç sporcu, mas güreşi ve halat çekme branşlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Shanyrak Etno Müzik Topluluğu’nun Türk dünyasından ezgileriyle coşan Sultangazi Etkinlik Alanı, gençlerin milli şuur ve kardeşlik duygularıyla kaynaştığı tarihi anlara sahne oldu.

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Foto - Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!

Geleneksel Sporlar Festivali kapsamında gerçekleştirilen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası’nın final ve ödül töreni Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda yapıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce genç sporcu, mas güreşi ve halat çekme branşlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Programın başlangıcında Kazak Türkleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Ataç yönetimindeki Shanyrak Etno Müzik Topluluğu sahne aldı. Türk dünyasından eserlerin seslendirildiği gösteri katılımcılar tarafından coşkuyla takip edildi. Ardından gerçekleştirilen final müsabakalarında sporcuların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

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Foto - Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçenin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanıyla çıktığını belirterek, "Avrupa Spor Şehri Sultangazi’deyiz. Sultangazi 2026 Avrupa Spor Şehri olarak seçildi ki bu unvanı Avrupa’da 21 şehir şu anda taşıyor. Biz de 2025 yılı Aralık ayında bu unvanı almış olduk ki bu unvanı bir ilçe belediyesi olarak ilk defa Sultangazi Belediyesi taşıyor ve dolayısıyla sporun gücünü alana bir şekilde yansıtma gayreti içerisindeyiz. Elbette sporda başarı çok önceliklidir, öyle görünür ama biz yerel yönetim olarak elbette başarılı olmak gayret ediyoruz ama esas olarak da bu gençleri bir arada tutmak, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kötü ortamlardan, kötü insanlardan uzaklaştırmak için sporun çok önemli bir araç olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!

Sultangazi’de gerçekleştirilecek bir başka uluslararası organizasyonun da duyurusunu yapan Dursun, "Önümüzde 13 Eylül’de Uluslararası Karakucak Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Sultangazi Belediyesi ki 15 ülkeden yaklaşık olarak 200 karakucak güreşçisinin geleceği yine Geleneksel Sporlar Federasyonu ile beraber yapacağımız iş. Hep şöyle voleybol, basketbol, işte futbol hep gündemde olur. Popüler sporlar gündemde olur. Ama şunu algıladım ki Türkiye’nin dört bir yanından sporcular, gençler özellikle geleneksel sporları da çok farklı manada görüyorlar, ilgi duyuyorlar. Dolayısıyla bu bizi sevindiren bir şey" dedi.

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Foto - Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus ise, "33 ilden 700 sporcumuz var. 700 gencimiz var. Mas güreşi ve halat çekme için geldiler. Aslında biz bu müsabakaları yaparken gençlerimizin geçmişle olan o geçmiş ihtişamımızı geleceğe taşıyacağının kanıtını göstermiş oluyoruz. Sadece spor değil, kardeşlik kazansın istiyoruz. Bir festival havasında bunu götürüyoruz ve çocuklarımıza şunu söylüyoruz: Halat çekmeyle, halat çekme branşıyla aslında birlikten nasıl kuvvetli olduğunu görüyoruz. Mas güreşiyle aslında teknik neler yapılabileceğini gösteriyoruz. Güreşin sadece bir güç gösterisi olmadığını, aynı zamanda bir teknik altyapıya sahip olduğunu gösteriyoruz" diye konuştu.

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Foto - Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!

Turus, geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin ise, "Geleneğine sahip bir millet, geleceğine de sahip demektir. Bugün biz kendi sokak kültürümüzde, kendi mahalle kültürümüzde, kendi spor kültürümüzde, kendi medeniyet geleneğimizle geleceğe yürüyoruz. Teknoloji alanında Türkiye gelişiyor ama geleneklerine de sahip bir Türkiye gelişiyor" ifadelerini kullandı.

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