Ata sporları Sultangazi’de şahlandı! 33 ilden 700 sporcu geleneksel sporlar festivalinde buluştu!

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçenin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanıyla çıktığını belirterek, "Avrupa Spor Şehri Sultangazi’deyiz. Sultangazi 2026 Avrupa Spor Şehri olarak seçildi ki bu unvanı Avrupa’da 21 şehir şu anda taşıyor. Biz de 2025 yılı Aralık ayında bu unvanı almış olduk ki bu unvanı bir ilçe belediyesi olarak ilk defa Sultangazi Belediyesi taşıyor ve dolayısıyla sporun gücünü alana bir şekilde yansıtma gayreti içerisindeyiz. Elbette sporda başarı çok önceliklidir, öyle görünür ama biz yerel yönetim olarak elbette başarılı olmak gayret ediyoruz ama esas olarak da bu gençleri bir arada tutmak, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kötü ortamlardan, kötü insanlardan uzaklaştırmak için sporun çok önemli bir araç olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.