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Dünya Terörist Netanyahu’ya büyük şok: İşte işgalci İsrail’deki son seçim anketi
Dünya

Terörist Netanyahu’ya büyük şok: İşte işgalci İsrail’deki son seçim anketi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Terörist Netanyahu’ya büyük şok: İşte işgalci İsrail’deki son seçim anketi

Gazze’de tarihin en kanlı katliamlarına imza atan terör devleti İsrail’in başı, eli kanlı katil Netanyahu’ya kendi halkı da sırtını döndü! 27 Ekim'deki erken seçim öncesi yayımlanan son ankette katil Netanyahu'nun iktidar bloku 52 sandalyede kalarak muhalefetin gerisine gömüldü. İşgalci rejimde meclis kilitlenirken, soykırımcı elebaşı için sonun başlangıcı ilan edildi.

Filistin topraklarında bebek, kadın demeden soykırım yürüten terörist katil Binyamin Netanyahu yönetimi, işgalci İsrail iç siyasetinde kaosa sürüklendi. 27 Ekim'de gerçekleştirilecek erken genel seçimler öncesinde yapılan son kamuoyu araştırması, katil Netanyahu ve siyonist şebekesine tokat gibi patladı. Kesinleşen aday listelerinin ardından yapılan ankette iktidar bloku eridi, 120 sandalyeli parlamentoda (Knesset) çoğunluk tamamen kaybedildi.

Eli kanlı katil  Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, muhalefetin gerisinde kalırken hiçbir taraf tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

Kanal 12'nin haberine göre, aday listelerinin kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında eli kanlı katil Netanyahu blokunun 120 sandalyeli Mecliste 52 sandalyede kalacağı, muhalefetinse 57 sandalyeye ulaşarak iktidarın 5 sandalye önüne geçeceği öngörüldü.

İki ana bloktan hiçbiri hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamıyor.

25 SANDALYE İLE ANKETTE İLK SIRADA YER ALDI

Terör devletinin eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 25 sandalye ile ankette ilk sırayı alırken, Netanyahu'nun Likud Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı.

Eli kanlı katil ortağı Naftali Bennett'in Birlikte Partisi'nin 13, Yair Golan'ın Demokratlar Partisi'nin 10 ve Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi'nin 9 sandalye kazanacağı öngörüldü.

Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) temsil edildiği Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin 8, Aryeh Deri'nin liderliğindeki Haredi Şas Partisi 7, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin 6, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm ve aşırı sağcı Ofer Winter'in Amcha Yisrael partilerinin ise 5'er sandalye alacağı tahmin edildi.

Arap partilerinin toplam 11 sandalye kazanacağı, bu sandalyelerden 7'sinin Ortak Liste'ye, 4'ünün ise Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi'ne (RAAM) gideceği hesaplandı.

Yahudi partilerinin liderlerinin büyük kısmı hükümet kurmak için Arap milletvekilleriyle işbirliğini dışlarken; bu durum, Netanyahu bloku dışındaki partilerin toplam 68 sandalyeye ulaşacağı öngörülmesine rağmen koalisyon ihtimalini zorlaştırıyor.

Seçimler için toplam 38 parti aday listesi sunsa da mevcut anketler bunlardan yaklaşık 13'ünün parlamentoya girebileceğini gösteriyor.

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Yorumlar

Asım keskin

Kişiler gidjnve her şey duzekiyormu. Sistem çok onemli
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