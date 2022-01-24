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Kadın - Aile Sütlü kahve nasıl yapılır? Sütlü Türk kahvesi tarifi
Kadın - Aile

Sütlü kahve nasıl yapılır? Sütlü Türk kahvesi tarifi

Kahve yüzyıllardan beri gelen milletimizin özel içeceklerinden biridir.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 21:56:00 - 2022-01-24 22:01:33
Sütlü kahve nasıl yapılır? Sütlü Türk kahvesi tarifi

Sütlü Türk kahvesi tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 2 Türk kahvesi fincanı süt
  • 2 tatlı kaşığı kuru kahve
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker

Sütlü Türk kahvesi tarifi nasıl yapılır?

Sütü cezveye alıp ocağa koyun. Üzerine kahve ve şekeri ekleyip bir kere karıştırın ve bırakın. Altını kısıp yavaş yavaş köpürmesini bekleyin. Kahvenin köpüğü oluşunca fincanlara pay edin. Kahvenin kalanını yeniden bir taşım kaynatın. Yeniden fincanlara paylaştırın. Sütlü kahveniz hazır!

Bu ölçüler şekerli kahve içindir. Orta kahve için şeker miktarını yarıya indirin. Sade kahve için hiç şeker koymayın.

Bol köpüklü türk kahvesi nasıl yapılır? Kahvenin faydaları
Bol köpüklü türk kahvesi nasıl yapılır? Kahvenin faydaları

Kadın - Aile

Bol köpüklü türk kahvesi nasıl yapılır? Kahvenin faydaları

 

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