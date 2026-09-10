Başsavcılık resen soruşturma başlattı! Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasınde yeni gelişme
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski Ulaştırma Bakanı merhum Arif Ahmet Denizolgun’un vefatına ilişkin yürütülen soruşturma üzerinden sosyal medyada algı operasyonu çekmeye çalışan karanlık odaklara adalet engeli. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamuoyunu yanıltmaya, süreci sulandırmaya ve gerçeğe aykırı, manipülatif içeriklerle toplumu provoke etmeye yeltenen sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen vefatına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, "TR 7 24" isimli sosyal medya kanalında gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımladığının tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu içerikleri hazırlayan, yayımlayan ve yayan kişi veya kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "217/A" maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında, sosyal medya yayınında yer alan ifadelerin tespiti, bu ifadelerde bulunan kişi veya kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi ile gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.