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Kadın - Aile Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Çekirdek yerken iki kere düşünün: Ne olduğunu hiç duydunuz mu?
Kadın - Aile

Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Çekirdek yerken iki kere düşünün: Ne olduğunu hiç duydunuz mu?

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Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Çekirdek yerken iki kere düşünün: Ne olduğunu hiç duydunuz mu?

Ay çekirdekleri çekirdekleri kabak çekirdeği arasında yağ, kalori ve besin içerikleri bakımından belirgin fark bulunur. Ay çekirdeği, içerdiği selenyum, E vitamini ve antioksidanlar sayesinde hücre hasarını önleyerek kansere karşı koruyucu etki gösterebilir. Faydalı içerdiği yüksek çinko, E vitamini ve selenyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlarla mücadelesine yardımcı olur. Sağlıkl atıştırmalık arıyorsanız yerine leblebi veya badem tercih edebilirsiniz.

Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir.

Çekirdek çitlemek, ve bir çok üründe kullanılan simit, kek, kurabiye çeşitlerinde bulunan, tuzlu, tuzsuz, az kavrulmuş, çok kavrulmuş çeşitleriyle market ve bakkallarda bulunan en sevdiğimiz kuruyemiş olarak tükettiğimiz çekirdek (Helianthus Annuus) bitkisinin meyvesi olan yağ üretimin de kullanılan yemeklerimize lezzet katan kökeni kuzey afrikaya dayanan ülkemize baktığımız da yaklaşık 50 yıl öncesi trakya bölgesin de başlayan marmara bölgeside öne çıkmaktadır.

Kayseri, Erzurum, Sivas, Yozgat gibi orta ana dolu da şehirlerin de yetiştirilmektedir en çok sevilen çerezi olan birçok ismi vardır. Gündöndü, günebakan, ayçek, çiğdem, günçiçeği, eğlencelik, ve çıtçıt adı verilmekte bizim de akşam televizyonun karşısında bize eşlik ederken aklımıza gelen çekirdek kilo aldırır mı sorusu bir çoğumuzun aklına geliyor.

Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir.

  • Protein bakımdan zengin
  • Kalp hastalığına karşı korur
  • Kolesterolü düşürür
  • E vitamini deposu
  • Beyni güçlendirir,
  • Dolaşım sistemine destek olur.
  • Kan basıncını düzenler,
  • Sinir sistemini düzenler.
  • Alzheimer hastalığına doğal tedavi olarak yardımcı,
  • Cilt kızarıkları için iyi gelir.
  • Vücuttaki şişkinliği alır.
  • Tiroit bezlerinin daha düzenli çalışmasını sağlar.
  • Saçlar için besleyici,
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir, zengin oranda magnezyum içeriğine sahiptir. kabak çekirdeği, leblebi veya badem tercih edebilirsiniz.

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