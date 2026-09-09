Başkan Erdoğan’dan Başkent diplomasisi! Mansur Yavaş Beştepe’de kabul edildi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından görüşmenin detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kabulde, Başkentin geleceğini doğrudan ilgilendiren dev projelerin masaya yatırıldığını belirten Yavaş, öncelikli gündem maddesinin Ankara’nın ulaşım altyapısına nefes aldıracak metro yatırımları olduğunu ifade etti. Kent genelinde yürütülen ve planlanan projelerin Sayın Cumhurbaşkanına arz edildiği bildirildi.

Başkan Erdoğan’ın vizyonuna ve Ankara desteğine teşekkür!

Açıklamasında Başkent yatırımlarına sağlanan devlet desteğinin önemine vurgu yapan Yavaş, Ankara’nın uluslararası alandaki itibarını zirveye taşıyacak NATO Zirvesi’nin kentte düzenlenmesi iradesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gelecek dönem projelerinin de değerlendirildiği kabul sonrası Yavaş, "Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ile nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.