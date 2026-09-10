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Gündem Mehmet Akif Suç Örgütü Davasında İkinci Gün: Duruşma 9 Ekim'e Ertelendi
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Mehmet Akif Suç Örgütü Davasında İkinci Gün: Duruşma 9 Ekim'e Ertelendi

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Mehmet Akif Suç Örgütü Davasında İkinci Gün: Duruşma 9 Ekim'e Ertelendi

'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'uyuşturucu madde temin etme' iddialarıyla yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki sanıkların İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Ersoy, iddianamede yer alan suç örgütü ve cinsel saldırı suçlamalarını reddederken, geçmişte uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Mahkeme heyeti, Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk hallerinin devamına, sanık Ufuk Tetik'in ise tahliyesine karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.

'Çoklu cinsel birliktelik', 'uyuşturucu' suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik ise tahliye edildi.

Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Ersoy’un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

 

MEHMET AKİF ERSOY HAKİM KARŞISINDA

Duruşmanın başlangıçta basına kapalı yapılmasına karar verilirken, daha sonra basın mensuplarının salona alınmasına izin verildi. Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Ersoy ve diğer sanıklar gün boyu savunma yaptı. Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Ersoy ile Mustafa Manaz’ın tutukluluk hâlinin devamını kararlaştırdı. Ufuk Tetik hakkında ise tahliye kararı verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

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