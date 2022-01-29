Acı tatlı sos tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Acı tatlı sos tarifi

Yapımı için malzemeler

5 adet chili biberi

3 diş sarımsak

2 çay bardağı şeker

2 çay bardağı pirinç sirkesi

Yarım çay bardağı su

2 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı su

1 tutam tuz

Acı tatlı sos tarifi nasıl yapılır?

Biberlerin saplarını kesin ve ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Sarımsakları soyun ve çekirdeklerini çıkardığınız biberler ile mutfak robotunda çekin. Robotta çektiğiniz malzemeyi küçük bir sos tenceresine alın. Üzerine sirke, su ve şekeri ilave ederek kısık ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin. Küçük bir kaseye 2 tatlı kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı su ekleyin. Tenceredeki sostan da 1-2 yemek kaşığı ilave ederek karıştırın. Karışımı sos tenceresine ilave edin, topaklanmaması için de bir yandan karıştırın. Birkaç dakika sonra kıvama gelen sosu ocaktan alın. Soyunca şişeye koyun ve buzdolabında muhafaza edin.

Afiyet olsun...

Acı tatlı sos tarifi püf noktaları

Evde acı tatlı sos

Biberlerin çekirdeklerini ve damarlı kısımlarını ayıklandıktan sonra biberleri brunuaz şekilde doğrayın. Toz şekeri, pirinç sirkesini ve biberleri küçük bir sos tenceresine alın ve kaynaması için ocağa koyun. Karışım kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dk daha karıştırarak pişirmeye devam edin.