Sakarya’da feci kaza yürekleri dağladı! 23 yaşındaki Begüm Fil otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi otobüs durağı mevkiinde meydana gelen elim kaza, tüm şehri yasa boğdu.
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi otobüs durağı mevkiinde meydana gelen elim kaza, tüm şehri yasa boğdu.
Yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada N.Ü. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Begüm Fil, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Genç kız, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayattan koparıldı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Henüz hayatının baharında yaşama veda eden Begüm Fil’in cenazesi, alınan helalliğin ardından Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camii’ne getirildi.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında acılı aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından genç kızın naaşı, Akyazı Süt Fabrikası yanında bulunan aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
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