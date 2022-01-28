Bazlama tarifi nasıl yapılır? Lezzetli ve yumuşak bazlama

Lezzetli ve yumuşak bazlama tarifi

Malzemeler

3-3,5 su bardağı beyaz un,

1,5 su bardağı ılık su,

1 tatlı kaşığı instant maya,

1 tatlı kaşığı şeker,

1 tepeleme çay kaşığı tuz.

Tavada bazlama tarifi nasıl yapılır?

Hazırlanışı

Derin bir kasede su, maya ve şekeri karıştırın, Unu azar azar ekleyerek karıştırmaya başlayın, Unun neredeyse yarısını ekledikten sonra unla birlikte tuzu ekleyip yoğurun, Kalan unu da azar azar, hamurun kıvamını kontrol ederek ekleyip oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun, Hamuru toparlayıp üzerini örtün ve iki katına çıkana kadar (30-45 dk.) dinlendirin, Hamuru alttan alıp üste koyarak tekrar yoğurup 4 parçaya bölün, Parçalardan birini alıp diğerlerinin üzerini örtün, Aldığınız parçayı unladığınız tezgahta elinizle veya merdaneyle çok ince olmayacak şekilde açın ve 10 dk. dinlendirin, Ocakta yapışmaz özellikli bir tavayı kızdırıp açtığınız hamuru tavaya alın ve her iki tarafını da güzelce kızarana kadar pişirin, O pişerken diğer parçalardan birini açıp dinlendirin ve tavada pişen bazlamayı alıp diğerini koyun, Aynı döngüyle diğer parçaları da açıp dinlendirip pişirin, Bazlamaları ızgara üzerinde soğutun.

Tavada bazlama yapımı püf noktaları nelerdir?

Hamuru hazırladıktan sonra merdaneyle açmak yerine küçük bezeleri elinizle de açabilirsiniz.

Hamurları açtıktan sonra kesinlikle 10 15 dakika kadar dinlendirmelisiniz.

Yapışmaz bir tava kullanmalısınız.

Bezeleri bekletirken üzerlerini hep kapalı tutmaya özen gösterin.

Bazlamayı kısa aralıklarla altüst edin ki her bir yanı pişsin ve kabarsın.

Tarifi hazırladıktan sonra bazlama pizza ve bazlama tost hazırlayabilirsiniz.

Bazlama kalori oranı nedir?

Bir porsiyon bazlama, ortalama 177 kaloridir.