Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı programda bulunan diğer tüm konuklarla tek tek sıcak bir şekilde selamlaşıp el sıkışırken sıra İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’e geldiğinde adeta bir soğuk rüzgar esti. Erdoğan, etrafındaki diğer isimlerin elini tek tek sıkıp samimi bir şekilde sohbet etmesine rağmen, elini uzatan İYİ Partili Çömez’i tamamen görmezden gelerek pas geçti.

Siyasi duruşu ve ilkeli tavrıyla bilinen Erdoğan’ın, her fırsatta milli iradeyi ve iktidarı hedef alan açıklamalara imza atan İYİ Partili vekile yönelik bu net tavrı sosyal medyada ve kulislerde geniş yankı buldu.

Çömez’in samimiyetsiz selamlaşma hamlesine kapılar kapandı!

Siyasetteki tutarsız söylemleri ve algı operasyonlarıyla tanınan muhalefet cephesinin seçilme kaygısıyla attığı yapmacık adımlar bir kez daha duvara çarptı.

Turhan Çömez’in kameralar önünde sergilemeye çalıştığı samimiyet tiyatrosuna prim vermeyen Bilal Erdoğan, gösterdiği tepkiyle meşruiyet arayışındaki muhalefete adeta ders verdi. Vatandaşlar, milletin değerleriyle barışık olmayan ve algı siyasetine sarılan isimlere karşı sergilenen bu kararlı duruşa tam destek verdi.