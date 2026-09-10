CHP’li başkandan metrese mesaj! “Uğur Dündar’ı 1 saat avutmam lazım”

CHP’li belediyelerdeki skandallar, yolsuzluklar ve gayriahlaki ilişkiler silsilesine bir yenisi daha eklendi.

İzmir Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in, sevgilisi S.A. ile yaptığı şok edici WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi. Millete hizmet yerine skandallarla gündemden düşmeyen CHP’li başkanın, sevgilisine attığı mesajda fondaş medyanın amiral gemilerinden Uğur Dündar için "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım" ifadelerini kullanması, CHP ve fondaş medya arasındaki altı boş tiyatroyu tescilledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İsmail Yetişkin’in, sevgilisi S.A. ile aralarında geçen whatsapp yazışmalarında "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım" sözleri dikkat çekti.

Rüşvet, gayrimeşru ilişki ve peşkeş! Soruşturma dosyasından kirli çamaşırlar saçıldı!

Seferihisar Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisi S. A. arasındaki para trafiği, WhatsApp yazışmaları ve savcılık ifadeleriyle dava dosyasına girdi. İsmail Yetişkin ile sevgili olduklarını kabul eden S.A., yüz binlerce liralık nakit transferlerini, şoförler üzerinden yapılan elden teslimatları, araç ve kira ödemeleri ile çalışmadığı halde yapılan SGK kaydını ayrıntılarıyla itiraf etti. Dosyadaki WhatsApp mesajlarında yer alan ’Aşkım’, ’Hayatım’ ifadeleri ile yüz binlerce liralık para taleplerini doğrulayan S.A., ifadesinde para trafiğinin detaylarını tek tek anlattı.

Uğur Dündar detayı

Whatsapp yazışmalarında İsmail Yetişkin’in günlük programını anlattığı bir mesajda gazeteci Uğur Dündar’ın da adı geçti. Yetişkin’in, "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım ve nikah kıyacağım." yazdığı görüldü. Bu arada, mesajda Dündar’a yönelik herhangi bir suç isnadı yer almadı.