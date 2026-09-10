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Yaşam Hakkari’de karı koca yaralandı! Virajı alamadı, otomobil takla attı
Yaşam

Hakkari’de karı koca yaralandı! Virajı alamadı, otomobil takla attı

Yeniakit Publisher
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Hakkari Derecik'te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tepeye çarparak takla attı.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde viraja giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tepeye çarpıp takla attı.

 

Güney Mahallesi Öntepe mevkiinde meydana gelen kazada, Resul Cengiz yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki tepeye çarptıktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Naime Cengiz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Tedavi altına alınan yaralılardan Naime Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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