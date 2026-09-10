Bursa’da hurda deposunda korkutan yangın
Bursa’da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere 8 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, yoğun dumandan etkilenen bir çalışan sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere 8 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, yoğun dumandan etkilenen bir çalışan sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Nilüfer köyünde bir geri dönüşüm deposunda hurda kağıtların tutuşması neticesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri iki ayrı noktadan 8 itfaiye aracı ile 10 dakika içerisinde yangına müdahale etti.
Yarım saat içinde kontrol altına alınan yangında bir çalışan dumandan etkilendi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir çalışana müdahale etti. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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