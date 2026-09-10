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Bursa’da hurda deposunda korkutan yangın

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IHA Giriş Tarihi:

Bursa’da hurda deposunda korkutan yangın

Bursa’da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere 8 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, yoğun dumandan etkilenen bir çalışan sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

#1
Foto - Bursa’da hurda deposunda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Nilüfer köyünde bir geri dönüşüm deposunda hurda kağıtların tutuşması neticesinde yangın çıktı.

#2
Foto - Bursa’da hurda deposunda korkutan yangın

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bursa’da hurda deposunda korkutan yangın

İtfaiye ekipleri iki ayrı noktadan 8 itfaiye aracı ile 10 dakika içerisinde yangına müdahale etti.

#4
Foto - Bursa’da hurda deposunda korkutan yangın

Yarım saat içinde kontrol altına alınan yangında bir çalışan dumandan etkilendi.

#5
Foto - Bursa’da hurda deposunda korkutan yangın

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir çalışana müdahale etti. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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