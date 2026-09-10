Reyhan şerbeti tarifi nasıl yapılır: Lezzeti baştan aşağı değişiyor, kat kat artırıyormuş... İşte tarifi

Reyhan Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

1 demet reyhan

1 litre sıcak su

½ su bardağı şeker

½ çay kaşığı limon tuzu

Reyhan Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Reyhanları yıkayın, derin bir kasenin içine alın.

Üzerine sıcak suyu dökün.

Limon tuzu ve şekeri ekleyin.

Şeker yerine bal kullanabilirsiniz.

Şeker oranını kendi istediğiniz gibi, daha az veya çok koyabilirsiniz.

Kaşıkla karıştırıp, üzerine bir kapak kapatın.

Renk verene kadar bekletin.

Ben içine renk vermesi için derin dondurucuya kaldırdığım siyah dut ve vişnelerden 3 er tane attım. Yoksa kullanmayabilirsiniz.

Soğuduğu zaman tel süzgeçten süzün ve bir kavanoza alın.

Buzdolabına kaldırın.

Yazın soğuk, kışın sıcak servis yapın. Bayramlarda, doğum günlerinde alternatif içecek olarak daha çok miktarda hazırlamanızı tavsiye ederiz.

Afiyet olsun.

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