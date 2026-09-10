Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Şehit yakını ve gazi haklarını iyileştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık. 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı yarın hesaplara yatıracağız." dedi.

Bakan Işıkhan, "Kahramanlarımızın kıymetli ailelerinin her daim yanındayız" başlığıyla şehit yakını ve gazi haklarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık.

Düzenleme kapsamında olan 25.099 vatandaşımız için toplam 217.2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül 2026 tarihinde (yarın) hesaplara yatıracağız.

Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz."