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Gündem Destici merak edilen soruyu cevapladı! Kılıçdaroğlu Cumhur ittifakına katılabilir mi?
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Destici merak edilen soruyu cevapladı! Kılıçdaroğlu Cumhur ittifakına katılabilir mi?

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Destici merak edilen soruyu cevapladı! Kılıçdaroğlu Cumhur ittifakına katılabilir mi?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında mahkeme kararıyla CHP koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ezber bozan değerlendirmelerde bulundu. TV yayınında Gazeteci Çağlar Cilara’nın "Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı’nda olmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Destici, siyasette kartları yeniden karacak bir çıkışa imza attı. Destici, Kılıçdaroğlu’nun ittifak çatısı altında yer almasına ilişkin "Bence olmasında bir mahsur yok" diyerek dikkat çekici bir kapı araladı.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, mahkemenin "mutlak butlan" kararı üzerine CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA OLMASINDA MAHSUR YOK"

TYT Türk'te Çağlar Cilara'nın "Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nda olmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Destici, "Bence olmasında mahsur yok. Ama olmasını düşük ihtimal görüyorum" dedi.

 

"KENDİ YOLUNA DEVAM EDER"

Destici bu görüşünün nedenini, Kılıçdaroğlu istese de CHP seçmeninin buna onay vermeyeceği düşüncesiyle açıkladı ve Kılıçdaroğlu için "Kendi yoluna devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"DESTEK OLACAKTIR"

Destici, Kılıçdaroğlu'nun buna karşın Türkiye'yi ilgilendiren meselelerde destek olacağına inandığını ifade etti.

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