Karnabahar köftesi tarifi nasıl yapılır? Nefis, kolay tarif
Kışın en güzel sebzelerinden karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir Karnabahar köftesi kolay nasıl yapılır? İşte tarifi...
Karnabahar köftesi tarifi
Yapımı için malzemeler
- 1 adet karnabahar
- 1 adet yumurta
- 1 adet soğan
- 1 su bardağı galeta unu
- Bir tutam maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
Karnabahar köftesi tarifi nasıl yapılır?
Karnabaharın kök kısımlarını ve yeşil yapraklarını kesip yıkayın. Tencerede 10 dakika haşlayın. Soğanı rendeleyin. Rendelenmiş soğan, yumurta, baharatlar, galeta unu ve tuzu bir kasede karıştırın ve haşlanmış karnabaharı da ekleyip iyice yoğurun.Harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin ve kızartın. Dilerseniz köftelerinizi sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet oslun.