Bebekler için balkabağı çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Bebekler için balkabağı çorbası tarifi

Tarif için malzemeler

1 dilim bal kabağı

1 kuru soğan

1 havuç

1 patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bebekler için balkabağı çorbası (+5 ay) tarifi nasıl yapılır?

Bütün malzemelerimizi tencereye iri bir şekilde doğruyoruz. Yağını ve üzerini biraz geçecek kadar suyunu da ekleyip ocağa koyuyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Daha sonra blendırdan geçiriyoruz.

Bebeklere bal kabağı ne zaman verilir?

Bebeğiniz 6 aylıkken bal kabağı yemeye başlayabilir. Dilerseniz doğrudan püre yapıp verin, dilerseniz bu püreye biraz yoğurt ya da yulaf, hatta tavuk bile ekleyebilirsiniz.