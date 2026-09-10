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Siyaset Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi!
Siyaset

Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi!

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Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Atik, Yavaş’ın görüşmede Erdoğan’a “Devletimin emrindeyim” dediğini öne sürerken, AK Parti’ye katılıp katılmayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Atik, Yavaş’ın görüşmede Erdoğan’a “Devletimin emrindeyim” dediğini öne sürerken, AK Parti’ye katılıp katılmayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Atik, Yavaş'ın siyasi pozisyonunu belirlemeye başladığını ve yakın çevresinden edindiğini belirttiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılığını bildirdiğini öne sürdü.

 

FATİH ATİK'TEN 'MANSUR YAVAŞ' İDDİASI: DEVLETİMİN EMRİNDEYİM

Fatih Atik, Yavaş'ın Erdoğan'a “Devletimin emrindeyim” dediğini iddia etti.

Atik, söz konusu bilginin Yavaş'ın yakın çevresinden edinildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kendi yakın çevresinden aldığım bilgileri söylüyorum. Yavaş artık pozisyonunu belirliyor. Yakın çevresinden aldığım bilgiye göre bağlılığını bildirdi.”

 

AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Atik, Yavaş'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği konusunda ise henüz bir karar bulunmadığını belirtti.

Fatih Atik, bu konudaki değerlendirmesinde "AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine dair bir karar yok henüz." diye konuştu.

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Yorumlar

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