Siyonist rejimde büyük çözülme ve panik! İsrail’i kaçış dalgası sardı, gelenler gidenlerin gerisinde kaldı!

İşgalci İsrail rejiminde korku ve kaos derinleşirken, siyonist çete içerisindeki beyin ve nüfus göçü durdurulamıyor. Jerusalem Post’un İsrail Merkezi İstatistik Bürosu (CBS) verilerine dayandırarak yayımladığı raporda, ülkeden kaçanların sayısının yeni gelenleri aştığı tescillendi. Yahudi takvimine göre Roş Haşana öncesi açıklanan resmi rakamlara göre, son bir yılda 57 bin İsrailli ülkeyi tamamen terk ederek kaçtı. Ülkeye gelen göçmen ve geri dönenlerin toplamı yalnızca 49 binde kalınca, işgal rejiminde net 8 bin kişilik devasa bir göç kaybı yaşandı.

Nüfusu son bir yılda yaklaşık 124 bin kişi artarak 10,3 milyona ulaşan İsrail'de, ülkeden ayrılanların sayısı ülkeye göç edenleri geride bıraktı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun (CBS) İbrani takvimine göre yılbaşı Roş Haşana Bayramı öncesi yayımladığı yıllık veriler, ülkenin nüfus artış oranının yüzde 1,2 olduğunu ve uluslararası göç dengesinde yaklaşık 8 bin kişilik net kayıp yaşandığını ortaya koydu.

CBS'nin paylaştığı verilere göre, İsrail nüfusu geçen yıl yaklaşık 124 bin kişilik bir artış kaydederek tahmini 10,3 milyona ulaştı.

Ülke sakinlerinin yaklaşık 7,82 milyonunu Yahudiler ve diğer gruplar (nüfusun yüzde 78,3'ü), yaklaşık 2,17 milyonunu ise "1948 Arapları" diye isimlendirilen İsrail vatandaşı Filistinlilerin de yer aldığı Araplar (yüzde 21,7) oluşturuyor. Ülkede ayrıca 304 bin yabancı uyruklu ikamet ediyor.

Veriler, geçen sene yaklaşık 182 bin bebeğin dünyaya geldiğini, yaklaşık 50 bin kişinin ise hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

İsrail'e bu dönemde 24 bin yeni göçmen, 4 bin aile birleşimi ve ülkesine dönen 21 bin vatandaşla birlikte toplam 49 bin kişi yerleşti. Yaklaşık 57 bin İsraillinin kalıcı olarak yurt dışına göç etmesiyle ülkeden ayrılanların sayısı ülkeye gelenleri aştı.

- İsrail'den ayrılanların sayısı 2023'ten bu yana belirgin şekilde arttı

İsrail'den göç dalgası 2023’ten bu yana belirgin biçimde hız kazandı.

Tel Aviv Üniversitesinin CBS verilerine dayanarak hazırladığı araştırmaya göre; 2023'te 86 bin 509, 2024'te 91 bin 499 ve 2025'te 90 bin 922 olmak üzere son üç yılda toplam 268 bin 930 İsrailli ülkeyi terk etti.

Bu sayı, on yıl önceki benzer dönem olan 2013-2015 yıllarında kaydedilen 83 bin 219 kişilik göç sayısıyla karşılaştırıldığında, ülkeden ayrılanların sayısının üç katından fazla artış gösterdiği görüldü.

Yıllık verilere göre 183 bin 678 canlı doğumun kaydedildiği İsrail'de, doğurganlık hızı kadın başına ortalama 2,88 çocuk oldu.