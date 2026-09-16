Bodrum’un ‘Sarı Yaz’ında Dokuzuncu Kez Buluşmaya Son 20 Gün

Bodrum Yarı Maratonu’nda dokuzuncu yıl heyecanı için geri sayım devam ediyor. 2-3 ve 4 Ekim 2026 tarihlerindeki organizasyona 20 gün kala hazırlıklar sürerken, Bodrum da yaz sezonunun yoğunluğunun geride kaldığı “Sarı Yaz” günlerinde koşucuları ağırlamaya hazırlanıyor.

Etkinlikte sporcular, Bodrum’un denizi, tarihi ve kent yaşamı eşliğinde 21K, 10K ve 5K parkurlarında koşacak.

Mint Organizasyon tarafından, Asics ve Bodrum Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve BODER’in destekleriyle gerçekleştirilecek Bodrum Yarı Maratonu’nda; Acıbadem, Garmin, Uludağ Premium, Herbalife, Very Chic Hotel, 3 Enerji Elektrik, Sünger Pizza, Müskebi Suit Apart ve Fifi Bistro co-sponsor, MediaMarkt da katılımcı marka olarak yer alacak.

SARI YAZ’DA KOŞU, BODRUM’DA HAREKET

Yaz kalabalığının azaldığı, havanın ve denizin daha sakin bir ritme kavuştuğu ekim ayının ilk günleri, Bodrum Yarı Maratonu için farklı bir atmosfer sunuyor. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelecek sporcular, hafta sonunda Bodrum’un günlük yaşamına da canlılık katacak.

Konaklama, yeme-içme, ulaşım ve alışveriş başta olmak üzere pek çok alanda oluşan hareketlilik, etkinliğin kent ekonomisine katkısını da destekliyor. Sporculara aileleri ve arkadaşlarının eşlik etmesiyle yarış hafta sonunun Bodrum’da daha geniş bir ziyaretçi kitlesi oluşturması bekleniyor.

MADALYALARDA ÇOCUKLARIN EMEĞİ VAR

Bodrum Yarı Maratonu’nun sosyal sorumluluk tarafında ise yıllardır sürdürülen özel bir çalışma bulunuyor. Yarışı tamamlayan sporculara verilen özel tasarım finisher madalyaları, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel gereksinimli çocukların el emeğiyle hazırlanıyor.

Sporcuların yarış sonunda alacağı madalyalar, organizasyonun sosyal sorumluluk anlayışının da bir parçası olacak.

ÜÇ FARKLI PARKURDA BODRUM DENEYİMİ

Bodrum Yarı Maratonu’nda sporcular 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı mesafede koşacak. Parkurların ortak noktası ise Bodrum’un kent dokusu olacak.

Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak rotalarda koşucular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21K parkuru Bitez ve Konacık yönüne uzanırken, 10K ve 5K rotaları daha kısa mesafelerde Bodrum merkezini keşfetme imkânı sunacak.

Beyaz evler, begonviller, sahil hattı ve tarihi yapılar eşliğinde ilerleyecek yarışlarda sporcular, Bodrum’un farklı yüzlerini koşarak deneyimleyecek.

Yarışlar 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. 21K saat 07.30’da, 10K ve 5K ise 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak.

KOŞU HEYECANI ÇOCUKLARLA BAŞLAYACAK

Bodrum Yarı Maratonu kapsamında 3 Ekim Cumartesi günü Çocuk Koşusu da yapılacak. Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek organizasyonda farklı yaş gruplarındaki çocuklar koşu heyecanını yaşayacak.

Çocukların spora erken yaşta ilgi duymasını destekleyen etkinlik, ana yarışlardan bir gün önce Bodrum’daki organizasyon programının ilk adımlarından biri olacak.

Cumartesi günü ayrıca Marina Yacht Club’dan başlayacak Beat Bodrum etkinliği kapsamında Shake Out Run gerçekleştirilecek. Koşucuların yarış öncesinde kısa bir şehir koşusuyla parkuru ve Bodrum’u farklı bir şekilde deneyimleyeceği programda BATE’nin canlı performansı da yer alacak.

Akşam saatlerinde ise Bodrum Belediyesi Trafo Cafe’de düzenlenecek Makarna Partisi’nde sporcular yarış öncesinde bir araya gelecek.

YARIŞ SONRASI EĞLENCE SAHİLE TAŞINACAK

Bodrum Yarı Maratonu’nun yarış programı finiş çizgisinde sona ermeyecek. 4 Ekim Pazar günü ödül töreninin ardından eğlence Surfer Caravan Beach Ortakent’te devam edecek.

Saat 11.00’de Bodrum Belediye Meydanı’ndaki ödül töreninde 21K, 10K ve 5K parkurlarında kadın ve erkek genel klasmanında dereceye giren sporcular ödüllerini alacak.

Günün devamında düzenlenecek Surfer Caravan Finisher Beach Party’de DJ performansının yanı sıra Neyzen ve BATE Bahadır Aksoy sahne alacak. Böylece yarış hafta sonu, Bodrum’un sahil atmosferi eşliğinde müzikle tamamlanacak.

BODRUM YARI MARATONU’NDA KAYITLAR 20 EYLÜL’DE SONA ERİYOR

Bodrum Yarı Maratonu’nda 21K, 10K ve 5K parkurlarında yarışmak isteyen sporcular için kayıt süreci devam ediyor. 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerindeki organizasyonda yer almak isteyenler için kayıtlar 20 Eylül Pazar günü saat 17.00’de tamamlanacak.