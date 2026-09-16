Suudi Arabistan’dan Mekke açıklaması: Husilere ait İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mekke’nin güneyinde bir insansız hava aracının hava savunma güçlerince engellenerek imha edildiğini açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İHA’nın Husiler tarafından fırlatıldığını ve Mekke’deki yasaklı hava sahasına girmeye çalıştığını belirtti.

YASAKLI HAVA SAHASINA ULAŞMADAN TESPİT EDİLDİ

X hesabından açıklama yapan Maliki, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin İHA’yı dün saat 18.50 sıralarında tespit ettiğini bildirdi. Maliki’ye göre araç, yasaklı hava sahasına girmeden Mekke şehrinin güneyinde imha edildi.

Koalisyon Sözcüsü, olayı 27 Temmuz 2017’deki balistik füze saldırısının ardından Mekke’yi hedef almaya yönelik ikinci girişim olarak nitelendirdi. Kutsal topraklara yönelik böyle bir girişimin milyonlarca Müslümanın duygularını kışkırtmayı amaçladığını savundu.

HAC VE UMRE ZİYARETÇİLERİ İÇİN “KIRMIZI ÇİZGİ” VURGUSU

Hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğini “kırmızı çizgi” olarak tanımlayan Maliki, koalisyonun caydırıcı adımlar atacağını belirtti.

Maliki, “Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Husilerin bu düşmanca ve terörist davranışlarına karşı gerekli ve caydırıcı tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

HUSİLER KUTSAL MEKANLARA TEHDİT İDDİASINI REDDETTİ

Husiler ise dün yaptıkları açıklamada, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan’daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehdidin hedefi olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Husilere ait Al Masirah televizyonuna konuşan, Husilerin kontrolündeki Sana’da bulunan askeri bir kaynak, Mekke’ye yönelik Yemen kaynaklı herhangi bir tehdit olmadığını savunmuştu. Kaynak, kutsal mekanların hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.