AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada

yeniakit.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Eylül ayı birinci oturumuna, AK Partili Meclis Üyesi Özden Bilgiş’in cesurca sorusu damga vurdu. Özden Bilgiş, eşi İBB soruşturması kapsamında firari olan CHP’li Meclis Üyesi Tuğçe Çalık Kandemir’e, “Kocan nerede?” diye sordu. Bilgiş’in sorusu, iyice köşeye sıkışmış olan CHP’lileri çıldırttı. AK Partili ismin üstüne yürümeye çalışan CHP’lilerin yanı sıra, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ucuz şovu da dikkat çekti. Nuri Aslan, Kandemir’in eşinin firari olduğu gerçeğini gizledi ve olayı “cinsiyetçilik” ve “gericilik” olarak yaftalamaya kalktı. Aslan tüm kadınlardan da özür dilemeye kalktı. Söz konusu özrün, CHP içinde taciz ve tecavüze uğradığını itiraf eden kadınları kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu!..

ABDULLAH AKSU’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İBB soruşturması firarisini savunmak için Nuri Aslan’ın kırk takla atması dikkatlerde kaçmadı. Fondaş medya da CHP’lilerin algı operasyonuna destek verdi. Ancak gerçekler bir bir açığa çıktı.

İBB Meclis Üyesi Abdullah Aksu, X hesabından yaptığı paylaşımla, yaşanan gerilimin arka planındaki gerçekleri anlattı.

“Şimdi gerçeğin tamamını konuşalım, Sayın Aslan” diyen Aksu, şunları söyledi:

MADEM AHLAK DERSİ VERECEKTİN, BUNU NİYE DUYMADIN

Sayın Nuri Aslan;

Öncelikle şunu hatırlatayım:

Siz de benim gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir üyesisiniz.

Bugün Meclis’i yönetirken bana dönüp “Burası tweet attığın yer değil, sus!” mealindeki azarlayıcı tavrınızı size aynen iade ediyorum.

İBB Meclisi kimsenin şahsi kürsüsü, kimsenin partisinin toplantı salonu değildir.

Sizin göreviniz meclis üyelerini azarlamak, susturmak, siyasi tarafgirlikle kürsüden hüküm vermek değil; Meclis’i adaletle ve tarafsızlıkla yönetmektir.

Gelelim bugün kamuoyuna servis ettiğiniz “kocan nerede?” meselesine…

Madem ahlaktan, nezaketten ve kadınlara saygıdan söz ediyorsunuz, o zaman GERÇEĞİN TAMAMINI anlatacaksınız.

AK Partili Meclis Üyemiz Özden Bilgiç’in söylediği “Kocan nerede, gelsin hesabını versin” sözünün muhatabı sıradan bir aile tartışmasının tarafı değildir.

Söz konusu kişinin eşi Hakan Karademir, İBB davasında hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri bulunan ve dosyada firari sanıklar arasında sayılan eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısıdır.

Yani sorulan soru bir kadının özel hayatına ilişkin “Kocan nerede?” sorusu değil;

“Hakkında yakalama emri bulunan eşiniz nerede, gelsin yargıya hesabını versin” sorusudur.

Peki buna verilen cevap ne olmuştur: “Sana koca mı lazım?”

Şimdi soruyorum Sayın Nuri Aslan:

Madem ahlak dersi verecektiniz, neden bu cümleyi duymadınız?

Madem bütün kadınlardan özür dileyecektiniz, bir kadın meclis üyesine verilen bu seviyesiz cevabı neden kürsüden kınamadınız?

Madem gerçeği anlatacaktınız, neden olayın yalnızca işinize gelen yarısını alıp diğer yarısını yok saydınız?

İşte itirazımız tam da buna.

Önce bağlamı kopar, sonra mağduriyet üret, ardından kürsüye çıkıp ahlak dersi ver…

Bu, Meclis yönetmek değil; siyasi algı yönetmektir.

İstanbul’un kürsüsü buna alet edilemez.

Yeni Parti mitinglerinden, Sayın Özgür Özel ve Özgür Çelik’in programlarından arta kalan zamanlarda birkaç fotoğraf karesiyle “İstanbul’a hizmet ediyoruz” görüntüsü vermek başka şeydir; 16 milyon İstanbullunun Meclisi’ni tarafsızlıkla yönetmek bambaşka şeydir.

Ve son olarak;

Bugün bana “sus” dediniz.

Susmayacağım Sayın Aslan.

İstanbul’un hakkı söz konusu olduğunda da, Meclis’te yapılan bir haksızlık söz konusu olduğunda da, gerçeğin yarısı kesilip kamuoyuna servis edildiğinde de konuşacağım.

Çünkü o koltuk size Meclis üyelerini susturma yetkisi vermiyor.

Sadece Meclis’i yönetme sorumluluğu veriyor.

Önce o sorumluluğun gereğini yerine getirin.

Sonra başkalarına ahlak, nezaket ve Meclis adabı dersi vermeye kalkın.