Bakan Ersoy duyurdu: Gezen sinema Türkiye'nin 81 ilinin tamamına ulaştı! Yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz

Projeye gösterilen yoğun ilginin ardından Gezen Sinema’nın erişim kapasitesi 2025 yılında artırıldı. Türk Telekom’un desteğiyle sinema tırı sayısı ikiye çıkarılırken gösterim takvimi de genişletildi. Böylece daha fazla ilçe ve beldeye ulaşılması sağlandı. Bakan Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, “Kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye’nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz.” dedi. Ersoy, projeye katkı sunan Sinema Genel Müdürlüğüne, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneğine ve Türk Telekom’a da teşekkür etti. Gezen Sinema her yaştan izleyiciye ulaşıyor. Çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra Gezen Sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinemaseveri bir araya getiriyor. Projenin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında ceza infaz kurumları, hastaneler ve yaşlılara hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında da film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Bazı gösterimlerde sanatçılar da izleyicilerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Gezen Sinema ile çocukların nitelikli kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı, sinema kültürünü yaygınlaştırmayı ve Türkiye’nin her köşesinde yeni izleyici kuşaklarının yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.