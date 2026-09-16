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CHP'deki usulsüzlük davasında yeni gelişme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, Yunan temsilcisi Olimpiakos'a transfer oldu.

Samsunspor, takımdan ayrılan Çadlı futbolcu Marius Mouandilmadji'ye teşekkür mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından Marius Mouandilmadji için yaptığı paylaşım şöyle:

"Teşekkürler Marius Mouandilmadji. Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun. Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-2024 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun."

Porto altyapısından yetişen ve Belçika'nın Seraing takımından 2023 yılında bedelsiz olarak kadroya katılan Çadlı golcü Marius Mouandilmadji'nin yüksek bonservis bedeliyle Yunan ekibi Olimpiakos'a gittiği öğrenildi.

Mouandilmadji, Samsunspor formasıyla 4 sezonda çıktığı 119 maçta 44 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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