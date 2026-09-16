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Biraz geç kalmadınız mı hocam? İsmail Kartal'dan radikal karar! Fenerbahçe'de bir ilk

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Biraz geç kalmadınız mı hocam? İsmail Kartal'dan radikal karar! Fenerbahçe'de bir ilk

Fenerbahçe'de kaybedilen puanlar sonrası İsmail Kartal'dan geç de olsa revizyon kararı çıktı.

#1
Foto - Biraz geç kalmadınız mı hocam? İsmail Kartal'dan radikal karar! Fenerbahçe'de bir ilk

Peş peşe gelen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçının kadrosunda radikal değişiklikler yapacağı iddia edildi.

#2
Foto - Biraz geç kalmadınız mı hocam? İsmail Kartal'dan radikal karar! Fenerbahçe'de bir ilk

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında gelen puan kayıpları sonrası Eyüpspor karşısında, kadro ve sistemde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

#3
Foto - Biraz geç kalmadınız mı hocam? İsmail Kartal'dan radikal karar! Fenerbahçe'de bir ilk

Sabah'ta yer alan habere göre, İsmail Kartal, Eyüpspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekecek.

#4
Foto - Biraz geç kalmadınız mı hocam? İsmail Kartal'dan radikal karar! Fenerbahçe'de bir ilk

Deneyimli çalıştırıcının orta sahada İsmail Yüksek-Guendouzi-Kante üçlüsünü de bozacağı belirtildi. Öte yandan son zamanlarda süre alamayan Dorgeles Nene'ye daha fazla sorumluluk verilecek.

#5
Foto - Biraz geç kalmadınız mı hocam? İsmail Kartal'dan radikal karar! Fenerbahçe'de bir ilk

Fenerbahçe'de en dikkat çekici değişikliğin ise ileri uçta olması bekleniyor. İsmail Kartal'ın ilk kez Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planladığı öne sürüldü.

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