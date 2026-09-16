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Gündem Baronlara darbe! İstanbul'da 3,5 milyon hap üretecek uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Baronlara darbe! İstanbul'da 3,5 milyon hap üretecek uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Baronlara darbe! İstanbul'da 3,5 milyon hap üretecek uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 3,5 milyon uyuşturucu hap üretecek ham madde ve 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız “Baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Esenyurt'ta uyuşturucu üretildiğini tespit eden ekipler, bir adrese ve araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, aramalarda 3,5 milyon uyuşturucu hap üretecek 840 kilogram toz ham madde, 800 bin uyuşturucu hap (sentetik ecza), 347 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 200 bin doluma hazır boş kapsül ve hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

YILDIZ: BU ZİNCİRİN TÜM HALKALARINI KIRIP ATACAĞIZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüntüler paylaşıldı. Operasyon yapılan adresi yerinde inceleyen ve paylaşımda görüşlerine yer verilen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu mücadeleyi sadece İstanbul adına değil tüm insanlık adına veriyoruz. Uyuşturucunun sadece sokak satıcılarına değil baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç ve karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız." ifadelerini kullandı.

 

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