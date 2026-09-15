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Bakan Ersoy: Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz...

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Bakan Ersoy: Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesine ilişkin paylaşımında, Filistin’in kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak proje önerilerini değerlendirdiklerini bildirdi. Ersoy, “Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Ersoy: Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile videokonferans aracılığıyla görüştü.

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Foto - Bakan Ersoy: Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz...

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Türkiye ile Filistin arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

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Foto - Bakan Ersoy: Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz...

Filistin’in zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, “Sayın Hamdan’ın ilettiği ortak proje önerilerini ele alarak kültürel mirasın korunması, restorasyon ve kültür alanındaki iş birliğimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk.” açıklamasında bulundu.

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Foto - Bakan Ersoy: Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz...

Görüşmede, Filistin tarafınca iletilen proje önerileri çerçevesinde iki ülkenin birlikte hayata geçirebileceği çalışmalar üzerinde duruldu. Kültürel mirasın yaşatılması, restorasyon ve kültür alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi görüşmenin gündemini oluşturdu.

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Foto - Bakan Ersoy: Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz...

Paylaşımında Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmasını da vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihî hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.”

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