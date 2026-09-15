Bakan Ersoy: Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesine ilişkin paylaşımında, Filistin’in kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak proje önerilerini değerlendirdiklerini bildirdi. Ersoy, “Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.