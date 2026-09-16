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Dünya Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu

İran’ın güneyindeki Keşm Adası açıklarından patlama sesleri geldiği bildirildi. Seslerin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran’ın güneyindeki Keşm Adası açıklarından patlama sesleri geldiği bildirildi. Seslerin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki Keşm Adası’nda deniz yönünden gelen patlama sesleri duyuldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Patlama seslerinin kaynağına ve olayın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. İran makamlarından da henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

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