Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran’ın güneyindeki Keşm Adası açıklarından patlama sesleri geldiği bildirildi. Seslerin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran’ın güneyindeki Keşm Adası açıklarından patlama sesleri geldiği bildirildi. Seslerin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran resmi haber ajansı IRNA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki Keşm Adası’nda deniz yönünden gelen patlama sesleri duyuldu.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Patlama seslerinin kaynağına ve olayın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. İran makamlarından da henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.