Bomba imha uzmanlarının zorlu görevi! Her şey vatandaşların can güvenliği için
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi'nde görev yapan bomba imha uzmanları, şüpheli paket ve patlayıcı düzeneklere müdahale ederek olası faciaların önüne geçmek için zorlu görevleri titizlikle yürütüyor. Bomba imha uzmanı polis memuru, "Vatandaşlardan kesinlikle cisme dokunmamalarını ve yerini değiştirmemelerini istiyoruz. Bölgeden uzaklaşarak güvenli mesafeye geçmeleri ve hemen güvenlik birimlerine haber vermeleri en doğru davranış olacaktır" dedi.