Bomba imha uzmanlarının zorlu görevi! Her şey vatandaşların can güvenliği için

Olay yerinde kısa sürede doğru değerlendirme yapmanın, ekiplerle koordineli hareket etmenin ve prosedürlere eksiksiz uymanın hayati önem taşıdığını vurgulayan polis memuru, şöyle konuştu: "Bu meslekte acele etmek kadar dikkati kaybetmek de ciddi risk oluşturabilir. Bazen insanlar yaptığımız işi sadece tehlikeli bir cisme müdahale etmek olarak görüyor. Aslında bunun arkasında uzun bir eğitim, sürekli bir gelişim, ekip çalışması ve ciddi bir sorumluluk var. Olay yerine geldiğimiz andan itibaren hem kendi güvenliğimizi hem de çevredekilerin güvenliğini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor."