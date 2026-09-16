Suudi Arabistan’dan Husilere tepki! Saldırılar bölgesel sınırları aştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acil oturumunda konuşan Suudi Arabistan Daimi Temsilcisi Abdülaziz el-Vasıl, Husilerin saldırılarının etkilerinin bölgesel sınırları aştığını söyledi. Vasıl, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditlerin dünya ekonomisine ve tedarik zincirlerine zarar verdiğini belirtti.

Suudi Arabistan’ın barıştan yana tutumunu koruduğunu ifade eden Vasıl, ülkesinin güvenliği için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

SİVİL YERLEŞİMLERE SALDIRILARI GÜNDEME GETİRDİ

Husilerin Suudi Arabistan’daki sivil altyapıyı doğrudan hedef aldığını söyleyen Vasıl, 8 Eylül’de Abha ve Hamis Muşayt’a düzenlenen saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığını aktardı.

Vasıl, 17 Eylül’de Taif, Hamis Muşayt ve Abha’ya yönelik yeni saldırılarda ise 13 sivilin yaralandığını, evlerde hasar oluştuğunu belirtti.

Saldırıların küresel ekonomiyi şantaj altına almayı amaçladığını savunan Vasıl, ülkesinin tutumunu şu sözlerle açıkladı:

“Yaklaşımımız barıştan yana olsa da ulusal güvenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, vatandaşlarımızı ve varlıklarımızı koruma kararlılığımız tamdır. BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca her türlü tedbiri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.”

YEMEN İÇİN SİYASİ ÇÖZÜME DESTEK MESAJI

Vasıl, Yemen halkının beklentilerini karşılayacak kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm için BM’nin yürüttüğü çabalara destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Bölgesel güvenliğin ve seyrüsefer emniyetinin korunması amacıyla uluslararası toplumla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Suudi Arabistan’ın Yemen’in birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteğinin devam ettiğini belirten Vasıl, bölgesel barış ve istikrara bağlılıklarını yineledi.

RUSYA’DAN GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISI

Oturumda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da sivil gemilere yönelik saldırıları kınadıklarını açıkladı.

Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı’ndaki seyrüsefer sorununun Yemen’deki gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını vurgulayan Nebenzya, Yemen ve çevresinde gerilimin mümkün olan en kısa sürede azaltılması çağrısında bulundu.