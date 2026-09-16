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Dünya Altın madeninde facia: En az 60 kişi öldü
Dünya

Altın madeninde facia: En az 60 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Altın madeninde facia: En az 60 kişi öldü

Sudan'da bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, can kaybının artabileceğini belirtti.

Sudan'ın Batı Kordofan bölgesinde yer alan El-Nuhud kasabasının kuzeyindeki ücra bir bölgede bulunan altın madeninde göçük meydana geldi. Yerel kaynaklar, en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kaynaklar, can kaybının artabileceğini belirtti.

Sudan ordusu ile çatışma halinde olan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kontrolündeki Batı Kordofan'da altın madenciliği önemli bir gelir kaynağı olarak biliniyor. Sudan, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri ancak ülkedeki altının büyük bölümü tehlikeli geleneksel madencilik yöntemleriyle çıkarılıyor.

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