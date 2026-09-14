Milyonlarca kişi takip etti: Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ersoy'a teşekkür

Dokuz Gün Boyunca Müzik ve Sanat Şöleni. Festival kapsamında Kayserililer, dokuz gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların konserleriyle buluştu. 5 Eylül’de Mert Demir, 6 Eylül’de Ceza, 7 Eylül’de Ahmet Şafak, 8 Eylül’de Buray, 9 Eylül’de Özcan Deniz, 10 Eylül’de Oğuzhan Koç, 11 Eylül’de Kıraç, 12 Eylül’de Murat Boz ve 13 Eylül’de Sefo, yüzbinlerce kişiyi buluşturarak Kayserililere müzik dolu akşamlar yaşattı. Başkan Büyükkılıç, konser programlarının yanı sıra festivalin kentin kültür hayatını zenginleştiren çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, “7’den 70’e her yaştan hemşehrimizin festival coşkusuna ortak olması bizleri ayrıca mutlu etti. Kayseri, kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle ve gönül zenginliğiyle bu tür büyük organizasyonlara layık bir şehirdir” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin Tarihi Mirası Sergilerle Geleceğe Taşındı. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kayseri’nin zengin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması açısından da önemli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi, Hane, Türk Dünyası Koleksiyonu, Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi ile Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi’nden Seçkin Yazma Eserler Sergisi gibi dikkat çeken sergiler sanatseverlerle buluştu. Söz konusu etkinliklerin Kayseri’nin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel hafızanın yeni nesillere ve şehri ziyaret eden misafirlere aktarılmasına önemli katkı sunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi mirasının korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Kayseri Mutfağı Festivalin Renkli Duraklarından Biri Oldu. Festival süresince Kayseri’nin gastronomi zenginliği de ön plana çıktı. Yağlamadan mantıya, pastırmadan sucuğa, pöçten yöresel tatlara kadar Kayseri mutfağının seçkin lezzetleri, festival kapsamında şehri ziyaret eden misafirlere tanıtıldı. Kayseri’nin öne çıkan gastronomi durakları da Lezzet Noktaları rehberi aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunuldu. Başkan Büyükkılıç, gastronominin Kayseri’nin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Kayseri denildiğinde akla yalnızca tarihi eserlerimiz ve doğal güzelliklerimiz değil, köklü mutfak kültürümüz ve eşsiz yöresel lezzetlerimiz de geliyor. Festival boyunca Kayseri’nin zengin mutfak kültürü tanıtıldı. Gastronomi alanındaki çalışmalarımızla şehrimizin bu zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.