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Kültür Sanat
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Milyonlarca kişi takip etti: Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ersoy'a teşekkür

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Milyonlarca kişi takip etti: Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ersoy'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri’de gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinliklerin şehre değer kattığını belirterek, başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen tüm kurum, sanatçı ve Kayserililere teşekkür etti. İşte detaylar…

#1
Foto - Milyonlarca kişi takip etti: Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ersoy'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri’de gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinliklerin şehre değer kattığını belirterek, başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen tüm kurum, sanatçı ve Kayserililere teşekkür etti.

#2
Foto - Milyonlarca kişi takip etti: Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ersoy'a teşekkür

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, 5-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile dokuz gün boyunca kültür ve sanatın merkezi oldu. Konserlerden sergilere, tiyatro ve sahne gösterilerinden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda program, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivalin şehrin kültürel potansiyelinin geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

#3
Foto - Milyonlarca kişi takip etti: Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ersoy'a teşekkür

Başkan Büyükkılıç’tan Bakan Ersoy’a Teşekkür Başkan Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’de geniş bir katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık ekibine teşekkür etti. Büyükkılıç, Kayseri’nin sahip olduğu tarihi mirasın, kültürel birikimin ve şehirdeki güçlü sanat ortamının festival boyunca farklı etkinliklerle vatandaşlarla buluştuğunu ifade ederek, “Kayseri’mizde kültür ve sanatın her dalını hemşehrilerimizle buluşturan böylesine kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Başta Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Foto - Milyonlarca kişi takip etti: Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ersoy'a teşekkür

Dokuz Gün Boyunca Müzik ve Sanat Şöleni. Festival kapsamında Kayserililer, dokuz gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların konserleriyle buluştu. 5 Eylül’de Mert Demir, 6 Eylül’de Ceza, 7 Eylül’de Ahmet Şafak, 8 Eylül’de Buray, 9 Eylül’de Özcan Deniz, 10 Eylül’de Oğuzhan Koç, 11 Eylül’de Kıraç, 12 Eylül’de Murat Boz ve 13 Eylül’de Sefo, yüzbinlerce kişiyi buluşturarak Kayserililere müzik dolu akşamlar yaşattı. Başkan Büyükkılıç, konser programlarının yanı sıra festivalin kentin kültür hayatını zenginleştiren çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, “7’den 70’e her yaştan hemşehrimizin festival coşkusuna ortak olması bizleri ayrıca mutlu etti. Kayseri, kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle ve gönül zenginliğiyle bu tür büyük organizasyonlara layık bir şehirdir” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin Tarihi Mirası Sergilerle Geleceğe Taşındı. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kayseri’nin zengin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması açısından da önemli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi, Hane, Türk Dünyası Koleksiyonu, Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi ile Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi’nden Seçkin Yazma Eserler Sergisi gibi dikkat çeken sergiler sanatseverlerle buluştu. Söz konusu etkinliklerin Kayseri’nin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel hafızanın yeni nesillere ve şehri ziyaret eden misafirlere aktarılmasına önemli katkı sunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi mirasının korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Kayseri Mutfağı Festivalin Renkli Duraklarından Biri Oldu. Festival süresince Kayseri’nin gastronomi zenginliği de ön plana çıktı. Yağlamadan mantıya, pastırmadan sucuğa, pöçten yöresel tatlara kadar Kayseri mutfağının seçkin lezzetleri, festival kapsamında şehri ziyaret eden misafirlere tanıtıldı. Kayseri’nin öne çıkan gastronomi durakları da Lezzet Noktaları rehberi aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunuldu. Başkan Büyükkılıç, gastronominin Kayseri’nin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Kayseri denildiğinde akla yalnızca tarihi eserlerimiz ve doğal güzelliklerimiz değil, köklü mutfak kültürümüz ve eşsiz yöresel lezzetlerimiz de geliyor. Festival boyunca Kayseri’nin zengin mutfak kültürü tanıtıldı. Gastronomi alanındaki çalışmalarımızla şehrimizin bu zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Foto - Milyonlarca kişi takip etti: Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Ersoy'a teşekkür

Büyükşehir Müzeleri Festival Boyunca Ücretsiz Oldu Festivalin kültür-sanat programlarını desteklemek amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler de 5-13 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere ücretsiz olarak açıldı. “Kayseri, Kültür ve Sanatla Daha da Güçleniyor” Başkan Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’nin kültür ve sanat turizmine önemli katkı sağladığını belirterek, organizasyonun şehrin tanıtımına da güçlü bir ivme kazandırdığını ifade etti. Büyükkılıç, “Kayseri’mizin tarihi mirası, kültürel zenginliği, gastronomisi ve sanat potansiyeli böylesine büyük organizasyonlarla daha geniş kitlelere ulaşıyor. Festival boyunca hemşehrilerimizle ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizle aynı coşkuyu paylaşmak bizler için tarifsiz bir mutluluk oldu” dedi. Festivalin gerçekleşmesinde emeği bulunan sanatçılara, kültür-sanat emekçilerine, Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, paydaş kurumlara ve yoğun ilgi gösteren Kayserililere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’nin kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

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