İran ABD’yi perişan etti! Pentagon'un savaş faturası açıklandı

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran'a karşı şubat ayı sonunda başlatılan “Destansı Öfke Operasyonu”nun ABD'ye maliyetini mercek altına aldı.

Operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve muhtemel ek harcamalar olmak üzere dört başlıkta yapılan inceleme, savaşın Washington'a çıkardığı faturanın boyutunu ortaya koydu.

CBO'nun hesaplamasına göre İran ile yaşanan silahlı çatışmanın Pentagon'a operasyonel maliyeti 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştı.

Her ay 2-3 milyar dolar daha

Rapora göre 38 milyar dolarlık maliyetin arkasında kullanılan mühimmatın yeniden tedarik edilmesi, muharebede kaybedilen askeri teçhizat, artan uçuş saatleri, sahadaki operasyonlar ve yükselen yakıt giderleri bulunuyor.

Savaşın uzaması durumunda ise faturanın daha da büyümesi bekleniyor.

CBO, mevcut şiddet seviyesine bağlı olarak çatışmaların sürdüğü her ilave ayın ABD'ye 2 ila 3 milyar dolar arasında ek maliyet oluşturabileceğini hesapladı. Çatışmaların daha da şiddetlenmesi halinde aylık maliyetin bu rakamların üzerine çıkabileceği belirtildi.

ABD'nin hava savunma füzelerinde kritik uyarı

Raporda Pentagon açısından yalnızca parasal maliyetlere değil, kullanılan mühimmat nedeniyle ortaya çıkan stratejik sonuçlara da dikkat çekildi.

En büyük fırsat maliyetlerinden birinin savaş sırasında tüketilen hava savunma füzeleri olduğu belirtildi.

Azalan stokların ABD'nin askeri envanterini birkaç yıl boyunca zayıflatabileceğine dikkat çekilirken, bunun özellikle geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip Çin gibi ülkelerle yaşanabilecek muhtemel krizlerde güvenlik riski oluşturabileceği kaydedildi.

Savaş enerji fiyatlarını da vurdu

İran ile yaşanan çatışmanın etkisinin savaş sahasıyla sınırlı kalmadığı belirtildi.

Raporda, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki sevkiyat aksaklıklarının ham petrol, benzin, motorin ve jet yakıtı fiyatlarının küresel ölçekte yükselmesine yol açtığı aktarıldı.

Enerji ve lojistik maliyetlerindeki yükselişin tüketici fiyatlarını da yukarı çektiğine dikkat çekildi.

ABD'de enflasyon beklentisini yükseltti

CBO'nun değerlendirmesine göre savaşın ekonomik sonuçlarının 2027'ye de taşınması bekleniyor.

2027'nin ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi enflasyonunun önceki tahminlerin 0,5 puan, çekirdek PCE enflasyonunun ise 0,3 puan üzerinde gerçekleşebileceği hesaplandı.

Çatışmaların yol açtığı yüksek enflasyonun ABD Hazine tahvili faizleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

Diplomatik faaliyetler ve dış yardımlar gibi diğer muhtemel harcamaların ise savaşın nasıl sonuçlanacağına bağlı olması nedeniyle henüz kesin olarak hesaplanamadığı kaydedildi.