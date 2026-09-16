Hakan Fidan bölge ülkelerini uyardı: ‘Ya birlikte çalışacağız ya da…’

Bölgedeki gelişmelerin son derece kritik bir süreçten geçtiğini belirten Fidan; Suriye, İsrail, bölgesel iş birliği, Mekke İttifakı, SDG, Yunanistan ve S-400'lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri, bölge ülkelerinin kendi sorunlarının çözümünde birlikte hareket etmesinin zorunluluğu oldu.

“Ya beraber çalışıp sorunları çözeceğiz ya da...”

Bölgedeki ülkelerin yaşanan krizlerin birbirinden bağımsız olmadığını artık daha açık biçimde gördüğünü belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Ya beraber çalışıp sorunları çözeceğiz ya da önceki usulde olduğu gibi hegemona veya hegemonun buradaki mümessiline gidip ‘bana dokunma, nereyi yakarsan yak’ diyeceğiz.”

Fidan, ancak bölgenin herhangi bir noktasında ortaya çıkan istikrarsızlığın zamanla diğer ülkelere de ulaştığına dikkat çekti.

Irak ve Suriye'de meydana gelen gelişmelerin Ürdün başta olmak üzere çevredeki ülkeleri doğrudan etkilediğini hatırlatan Fidan, bölge devletlerinin yeni dönemde giderek daha güçlü bir iş birliği arayışına girdiğini ifade etti.

İsrail'e dikkat çekti: Onlar da boş durmayacak

Fidan, bölgesel iş birliği arayışının karşısında bunu engellemek isteyen aktörlerin de harekete geçebileceği uyarısında bulundu.

“Onlar da boş durmayacaklar, onlar da faaliyete geçecekler” diyen Fidan, buna karşı bölge ülkelerinin beraber çalışarak sorunları çözebileceklerini görmeye başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte ortaya koyduğu vizyon ve bölge liderleriyle ilişkilerine de değinen Fidan, aktörlerin ortak bir zeminde buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

“Suriye için en yüksek tehdit İsrail”

Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Fidan, İsrail konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Şu anda Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek olan tehdit İsrail'dir” diyen Fidan, İsrail'in komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı hale gelmesini kendi açısından tehdit olarak değerlendirdiğini söyledi.

Fidan, Suriye'nin bölgede barış içerisinde yaşamak istediğini belirterek İsrail'in ya bu yaklaşımı kabul edeceğini ya da saldırgan politikalarını sürdürerek uluslararası toplum içerisinde daha fazla yalnızlaşacağını dile getirdi.

Mekke İttifakı için yeni aşama

Fidan'ın sözünü ettiği bölgesel iş birliğinin somut başlıklarından biri de Mekke İttifakı oldu.

İttifakın kurumsallaştırılmasına yönelik sürecin devam ettiğini açıklayan Fidan, üç ülkenin teknik düzeyde görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Genel Karargâh'ın yapısından hangi birimde kaç kişinin görev yapacağına kadar teknik ayrıntıların ele alındığını belirten Fidan, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Fidan, “Amacımız Mekke İttifakı'nı genişletmek. Bundan sonra atılacak adımlar daha somut olacak” dedi.

“Suudilerin yanındayız”

Suudi Arabistan'ın kuzeyden ve güneyden hedef alınmasına da değinen Fidan, kritik altyapıyı hedef alan saldırıların yalnızca Suudi Arabistan'a değil bütün bölgeye zarar verdiğini belirtti.

Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın ruhuna uygun davrandığını ifade eden Fidan, “Suudilerin yanında olduğumuzu zaten açıkladık. İlgili diğer taraflara da gerekli mesajları verdik. Bir dayanışma içerisindeyiz” diye konuştu.

SDG konusunda uygulamaya bakılacak

Suriye'deki entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin birinci önceliğinin SDG'nin tehdit olmaktan çıkması olduğunu söyledi.

Prensipte açıklanan unsurların olumlu mesajlar içerdiğini belirten Fidan, Ankara'nın sürecin sahadaki uygulamasını yakından takip ettiğini ve atılan adımların kamuoyuna açıklanan mesajlarla uyumlu olmasını beklediğini kaydetti.

Yunanistan'a adalar mesajı

Fidan, Yunanistan'a da gayriaskeri statüdeki adalar konusunda mesaj verdi.

Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olmak istediğini belirten Fidan, uluslararası antlaşmalarla gayriaskeri statü verilen adaların silahlandırılması konusunda Ankara'nın “çok ciddi hassasiyeti” bulunduğunu söyledi.

S-400'lere ilişkin görüşmelerin ise ilgili ülkeler arasında teknik düzeyde devam ettiğini açıkladı.