Siyonistler seçim öncesi birbirlerine girdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki görüş ayrılıkları, seçim sonrası kurulabilecek hükümete ilişkin iddialarla gündeme geldi. Netanyahu liderliğindeki Likud ile Ben-Gvir’in başında bulunduğu Yahudi Gücü Partisi arasındaki tartışmanın merkezinde, mevcut ortaklığın seçimden sonra sürüp sürmeyeceği bulunuyor.

KOALİSYON GÜVENCESİ İDDİASINA YALANLAMA

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Netanyahu’nun Ben-Gvir ve Likud Milletvekili Tally Gotliv ile görüştüğünü, Yahudi Gücü Partisinin kuracağı bir sonraki koalisyonda yer alacağına dair güvence verdiğini iddia etti.

Yahudi Gücü Partisi ise bu haberi reddetti. Partinin açıklamasında, “Son haftalarda Bakan Ben-Gvir ile Başbakan arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmemiş ve bu yönde bir mesaj iletilmemiştir.” denildi.

NETANYAHU’NUN EISENKOT’U İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Parti, Netanyahu’nun farklı çevrelere Yahudi Gücü’nün yeni hükümette bulunmayacağını söylediğini ileri sürdü. Açıklamada, başbakanın Ben-Gvir yerine Yeş Atid/Yashar çizgisindeki Gadi Eisenkot’u koalisyon ortağı olarak görmek istediği savunuldu.

Ben-Gvir de X hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu’yu eleştirdi. Yahudi Gücü Partisinin başbakana, Likud içindeki bazı isimlerden daha sadık olduğunu öne süren Ben-Gvir, kendisinin yerine Eisenkot’un getirilmesine yönelik girişimlere tepki gösterdi.

SEÇİM SONRASI ORTAKLIK HESAPLARI

İsrail’de 120 sandalyeli meclisin yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılması planlanıyor. Nispi temsil sisteminin uygulandığı ülkede hükümetler, partiler arasında kurulan koalisyon ittifaklarıyla şekilleniyor.

Aralık 2022’den bu yana İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümeti olarak nitelenen koalisyona başkanlık eden Netanyahu, yolsuzluk suçlamaları ve Gazze’deki saldırılar nedeniyle uluslararası baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Netanyahu hakkında, Gazze’de işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesince çıkarılmış tutuklama kararı da bulunuyor.