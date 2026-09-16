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Dünya ABD israil'e, daha fazla çocuk öldürsün diye 3 milyar dolarlık bomba satacak
Dünya

ABD israil'e, daha fazla çocuk öldürsün diye 3 milyar dolarlık bomba satacak

Yeniakit Publisher
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ABD israil'e, daha fazla çocuk öldürsün diye 3 milyar dolarlık bomba satacak

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin soykırımcı israile Gazze'de de soykırım için kullanılan yaklaşık 1 tonluk bombaların da bulunduğu toplam 2,8 milyar dolarlık mühimmat satışına hazırlandığını öne sürdü.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin soykırımcı israile Gazze'de de soykırım için kullanılan yaklaşık 1 tonluk bombaların da bulunduğu toplam 2,8 milyar dolarlık mühimmat satışına hazırlandığını öne sürdü.

Washington Post'un adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetimi soykırımcı israile son yılların en büyük silah satışlarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

 

40 BİN BOMBALIK SATIŞ PAKETİ

Haberde, ABD yönetiminin işgalci israile her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 tipi bomba satışına yeşil ışık yaktığı belirtildi. Aynı paket kapsamında 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının satışının da onaylanmasının beklendiği aktarıldı.

ABD Kongresine satışla ilgili gayriresmi bildirimin yapıldığı, resmi bildirimin ise kısa süre içinde gerçekleştirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olacağı belirtilirken, paketin toplam değerinin 2,8 milyar dolar olduğu ifade edildi.

 

2025'TE KONGRE'Yİ BYPASS EDEREK SATIŞ YAPTILAR

Haberde, Demokratlar açısından satışın önemli bir siyasi sınav niteliği taşıdığı değerlendirmesine de yer verildi.

Gazze'de de kullanıldığı belirtilen MK-84 bombaları, yüksek yıkıcı gücüyle biliniyor. Bombaların patlama sonrasında metal parçalarını yüzlerce metre uzağa savurabildiği, metal ve kalın beton yapıları delebilecek kapasitede olduğu ve zeminde büyük kraterler oluşturduğu ifade ediliyor.

WP'ye konuşan ve adı açıklanmayan bir diğer ABD'li yetkili ise silah satışlarının belirli prosedürlerden geçtiğini belirterek, "Tüm yurt dışı silah satışları uygun prosedürden geçmektedir. Henüz sonuçlanmamış satışlar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

Trump yönetimi 2025 yılında da Kongrenin inceleme sürecini bypass ederek soykırımcı israile 2,04 milyar dolar değerinde silah satışına onay vermişti. Söz konusu karar, Kongrede Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olmuştu.

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