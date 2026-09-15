Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...'

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülke ekonomisini 2027 yılına kadar yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı ve 2010’daki ekonomik seviyeye yeniden ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

BAE’de düzenlenen Arap Medya Zirvesi’nin açılışında konuşan eş-Şara, Suriye’nin 60 yıllık yolsuzluk ve kötü yönetimin ardından yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi. Şam’ın özgürleştirilmesinin Suriyeliler arasında güveni yeniden tesis ettiğini belirten eş-Şara, Suriyelilerin Arap ve Müslüman kardeşlerinin Şam’ın zaferi ve özgürleşmesi nedeniyle yaşadığı sevinci derinden hissettiğini ifade etti.

"SURİYE BÜYÜK BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜ"

Suriye'nin uluslararası alandaki konumuna değinen Ahmed eş-Şara, "Suriye, dünyanın tartıştığı büyük bir sorun olmaktan çıkıp herkesin faydalanabileceği büyük bir fırsata dönüştü" ifadelerini kullandı.

Ekonomik hedeflere de dikkat çeken Şara, "2027 yılına kadar 2010 yılındaki ekonomik seviyemize dönmeyi bekliyoruz" diyerek, Suriye ekonomisini yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

"ÜRETİM KAPASİTESİ 100 MİLYONUN ÜZERİNDE NÜFUSE YETEBİLECEK SEVİYEYE ÇIKARILABİLECEK"

BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Avrupalı yatırımcılarla dev projelerin görüşüldüğünü ve mutabakat zaptlarının yürürlüğe girdiğini kaydeden Suriye Devlet Başkanı, "Suriye'de özellikle gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatları oldukça geniş" değerlendirmesinde bulundu. Suriye Devlet başkanı Ahmed eş-Şara ayrıca modern tarım teknolojileri sayesinde ülkenin gıda üretim kapasitesinin 100 milyonun üzerinde nüfusa yetebilecek seviyeye çıkarılabileceğini vurguladı.

Medyanın kamuoyunu yönlendirmedeki kritik rolüne işaret eden eş-Şara, gazetecilerin halkla doğrudan temas kurarak gerçekleri aktarması gerektiğini belirtti. Ahmed eş-Şara, "İnsanların zihni gazetecilerin ağzında bir emanettir; kamuoyunu etkileme ve yönlendirmede en büyük pay gazetecilere aittir" dedi.