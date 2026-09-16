Rusya'ya seçim suçlaması! Avrupa'da sonuçları etkileyecek

Avrupa’da gelecek yıl düzenlenecek seçimler öncesinde Paris’ten Moskova’ya müdahale suçlaması geldi. France 2 kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa’nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde seçmenlerin tercihlerinin Rusya tarafından etkilenmeye çalışılacağını savundu.

Barrot, “Gelecek aylarda göreceksiniz, Avrupa Birliği vatandaşlarının yarısı gelecek yıl sandığa gidecekken, Vladimir Putin öyle ya da böyle Avrupalıların ve Fransızların tercihlerini etkilemeye çalışacak.” dedi.

“RUSYA İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ”

Ukrayna-Polonya sınırı yakınında, Danimarka’da ve Litvanya’da son günlerde yaşanan olaylara değinen Barrot, sorumluluğu Rusya’ya atfedilen bu eylemleri “sorumsuz” olarak nitelendirdi.

“Rusya ile savaşta değiliz.” ifadesini kullanan Fransız Bakan, söz konusu eylemlerin Avrupa ülkelerinin egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği sarsılmaz destek nedeniyle son beş yıldır Putin’in öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu ileri süren Barrot, Rusya’nın yoğunlaşan agresif tutumuna karşı gerekli korunma tedbirlerini aldıklarını söyledi.

FRANSA GELECEK YIL SANDIĞA GİDECEK

Fransa’da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027’de gerçekleştirilecek. Barrot’nun açıklamaları, Avrupa’daki seçim süreçlerine yönelik dış müdahale iddialarını gündeme taşıdı.

SINIRDA VE DENİZDE PEŞ PEŞE OLAYLAR

13 Eylül’de Ukrayna-Polonya sınırına yakın bir bölgede, Rusya’ya ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının treni vurduğu bildirilmişti.

Danimarka Savunma Bakanlığı da uluslararası sularda, ülkenin hava kuvvetlerine ait bir askeri helikoptere Rus fırkateyninden işaret fişeği atıldığını açıklamıştı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise ülkesinin hava sahasına giren bir İHA’nın NATO savaş uçaklarınca düşürüldüğünü duyurmuştu.