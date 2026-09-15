Aliyev, Avrupa'ya adeta racon kesti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslam aleminin birlik içinde hareket etmesinin önemine işaret ederek, "Türk dünyası, Kafkasya ve İslam alemi birlikte olduğunda hiç kimse bize dokunamaz." dedi.

Aliyev, çeşitli etkinliklere katılmak için Azerbaycan'da bulunan dini liderler ve kanaat önderleriyle Bakü'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Aliyev burada yaptığı konuşmada, işgal döneminde Azerbaycan'ın yaşadığı yıkıma dikkati çekerek, Ermenistan'ın camileri de hedef aldığını belirtti.

Aliyev, işgal döneminde 65 caminin yıkıldığını hatırlatarak, "Bizi aşağılamak için kasıtlı olarak camilerde domuz ve inek besliyordu. Aslında bu sadece bize, halkımıza değil, bütün İslam dünyasına yönelik bir hakaretti. İşte Ermenistan devletinin gerçek yüzü budur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasına yönelik tutumlara da değinen Aliyev, İslam karşıtlığının bilinçli bir politikanın parçası olduğunu dile getirdi.

Aliyev, "Dinimize ve İslam dünyasına karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütülüyor. Müslüman dünyasını itibarsızlaştırmak, karalamak ve terörle eşitlemek, değerlerimize ve kutsal Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretler tesadüfen gerçekleşmiyor." diye konuştu.

Söz konusu politikalara karşı en güçlü cevabın birlik olduğunu vurgulayan Aliyev, "Bizim birliğimiz her birimizi güçlendirecek. Çünkü her birimiz yalnız kaldığımızda zorluklarla karşılaşabiliriz. Ancak Türk dünyası, Kafkasya, İslam alemi birlikte olduğunda hiç kimse bize dokunamaz." ifadesini kullandı.

"Avrupa Parlamentosu, rüşvetçilerin yuvasıdır"

Ermenistan'ın işgali döneminde 30 yıl boyunca tüm Avrupa kurumlarında seslerini yükselttiklerini ve gerçeği anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Aliyev, "'Gidin Ermenistan'la savaşın.' demiyorduk. Siyasi karar alınmasını talep ediyorduk. İşgalciyi 'işgalci' olarak adlandırın diyorduk. Bunu yapmadılar." dedi.

Aliyev, "Bakın, şimdi Azerbaycan güçlendikçe, deyim yerindeyse, kendi potansiyelini tam anlamıyla devreye soktukça, yine bize karşı Batı'dan çirkin bir medya kampanyası yürütülüyor. Yani bizi karalıyorlar, Azerbaycan hakkında her gün yalan, iftira ve karalamalarla dolu yazılar yayımlanıyor." diye konuştu.

Avrupa Konseyi'nin Ermenistan'a karşı yaptırım uygulamadığını fakat Karabağ'ı tamamen özgürleştirdikten sonra Azerbaycan'a yaptırım uyguladığını hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:

"Onların gerçek yüzü budur. Avrupa Parlamentosu, rüşvetçilerin yuvasıdır. Bunu tam bir sorumlulukla söylüyorum. Avrupa Parlamentosu, rüşvetçilerin yuvasıdır. Başkan yardımcısının evinden bavullarla milyonlarca dolar çıktı, hepsinin üstünü örttüler. Sanki böyle bir şey olmamış gibi. Onun adı bellidir, o, Yunanistan'dan bir kadın milletvekilidir. Bunun üzerinden kaç yıl geçti? Ona karşı herhangi bir işlem yapıldı mı? Hayır! Sorumluluğa tabi tutuldu mu? Hayır! Serbest bırakıldı. Avrupa Parlamentosu işte bu İslam karşıtlarından oluşuyor ve bunu sürekli göz önünde bulundurmalıyız."