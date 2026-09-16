Karadeniz'de balık bolluğu: Palamut fiyatları dibe vurdu!

BALIK DÜNYADA EN GÜZEL GIDA: Özellikle yeni nesilde balık tüketiminin azaldığını anlatan Malkoç, şunları kaydetti: "Balık dünyada en güzel gıda. Yani hiçbir yerinde bir şey yapılmamış. Ben günde iki defa yiyorum. Balık yemediğim gün yok. Benim dedelerim hep 100 yaşını devirdiler, hepsi balık yerdi. Şimdi yeni nesil balık yemiyor. Eskiden böyle şeyler yoktu. Şimdi telefonla 'Alo' diyorsun, paket geliyor evine, pişmiş, kılçığı da çıkmış."