Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli temasları kapsamında kentin turizm yatırımlarını yerinde inceledi, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Turizm sektörünün ağırlıklı gündem maddesi olduğu toplantıda Kocaeli için turizm master planı hazırlanması, turizmin dört mevsime yayılması, kentin sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi ile sektörün talep ve önerileri ele alındı.