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Kültür Sanat
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Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

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Giriş Tarihi:

Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli temasları kapsamında kentin turizm yatırımlarını yerinde inceledi.

#1
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli temasları kapsamında kentin turizm yatırımlarını yerinde inceledi, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Turizm sektörünün ağırlıklı gündem maddesi olduğu toplantıda Kocaeli için turizm master planı hazırlanması, turizmin dört mevsime yayılması, kentin sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi ile sektörün talep ve önerileri ele alındı.

#2
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli’de turizm ve kent yaşamına katkı sağlayan farklı noktaları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

#3
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Bakan Ersoy, programı kapsamında Körfez Aqua Akvaryumu ve İzmit Millet Bahçesi’ni ziyaret etti.

#4
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Daha sonra Kocaeli Valiliğine geçen Ersoy, Vali İlhami Aktaş ile bir araya geldi. Programın devamında Ersoy, Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndaki Kartepe Teleferiği’nde incelemelerde bulundu. Ersoy’un Kocaeli programında bu durakların yanı sıra Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı da yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un STK’larla bir araya geldiği toplantıya; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da eşlik etti.

#5
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Turizm Sektörünün Talepleri Doğrudan Bakan Ersoy’a İletildi. Kocaeli Ticaret Odasında gerçekleştirilen buluşmada Bakan Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kocaeli turizminin ağırlıklı gündem maddesi olduğu toplantıda, şehrin sahip olduğu turizm potansiyeli, sektörün mevcut ihtiyaçları ile kentin turizmden daha fazla pay almasına yönelik talep ve öneriler değerlendirildi.

#6
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Toplantıda, Kocaeli’nin turizm potansiyelinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amacıyla turizm master planı hazırlanması ve turizm hareketliliğinin dört mevsime yayılması başlıkları da gündeme geldi. Kentin doğa, kıyı, kültür ve alternatif turizm imkânlarının birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

#7
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Sektör temsilcileri görüşmede sahadan gelen beklentileri Bakan Ersoy’a aktarırken turizmin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini de paylaştı. Toplantı, kamu ile yerel paydaşlar arasında doğrudan istişare zemini oluşturdu.

#8
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Dört Mevsim Turizm Hedefi Sahada Değerlendirildi

#9
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Bakan Ersoy’un gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaretler de toplantının turizm gündemini tamamlayan saha temasları oldu.

#10
Foto - Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı! Kocaeli turizminde yeni dönem

Körfez Aqua Akvaryumu’ndan Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndaki Kartepe Teleferiği’ne uzanan programda, Kocaeli’nin doğa ve kent turizmine katkı sağlayabilecek mevcut imkânları ile ziyaretçi deneyimini güçlendiren yatırımlar yerinde incelendi.

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