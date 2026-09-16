Zalim ABD, Somali'de bir su arıtma tesisini bombaladı!

ABD savaş uçaklarının Somali’nin güneyindeki Saakow kentinde bulunan bir su arıtma tesisine gece saatlerinde bombardıman düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre saldırıda Daruuro Water Company adlı tesise üç füze isabet etti.

ABD ordusunun Somali’nin güneyinde El Şebab’a yönelik hava saldırıları sürerken, söz konusu tesisin vurulduğu yönündeki iddia henüz ABD veya Somali hükümeti tarafından bağımsız olarak doğrulanmadı. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ise 14 Eylül’de Saakow çevresinde El Şebab’a yönelik bir hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD savaş uçakları gece saat 03.00 sularında Orta Cuba ilinde bulunan Eş Şebab kontrolündeki Saakow kentinde bir su arıtma tesisine hava saldırısı düzenledi. Tesis en az üç füzeyle hedef alınırken, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Uçaklar, daha önceki saldırılarda da hasar gören Daruur su arıtma tesisi binasına üç füze fırlattı. Yerel kaynaklar, saldırının bölge sakinlerine hizmet veren ve temiz su sağlayan tesisleri hedef aldığını, bunun sonucunda tesisin büyük ölçüde faaliyet dışı kaldığını bildirdi.

Bölge sakinlerinden biri, bombardımanın gece saatlerinde aniden gerçekleştiğini söyledi ve halka hizmet veren sivil altyapının tekrar tekrar hedef alınmasından yerel halkın ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Tekrarlanan saldırılar, istasyonun tesis ve ekipmanlarının tahrip olmasına yol açarken, kent sakinlerine temiz su sağlanmasının devamını da tehdit ediyor.

Bölgedeki başlıca temiz su kaynaklarından biri olan tesis Ocak ayında da vurulmuştu.

Su arıtma tesisi daha önce de Kenya savaş uçakları tarafından da hedef alınmıştı.

ABD'nin Somali'de sivilleri ve sivil altyapıyı doğrudan hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Son olarak Temmuz ayında Aşağı Şabel bölgesindeki Farsoley yerleşimini hedef alan saldırıda yaralanan siviller olmuştu.

Haziran ayında Aşağı Şabel bölgesindeki Kurtunwarey kasabasını hedef alan saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD güçleri Mayıs ayında Orta Şabel bölgesinde yer alan Gambole kasabasına düzenlenen baskında 5 sivili katletmişti.

ABD savaş uçakları Nisan ayında ülkenin güneyindeki Kunyo Barrow yerleşimindeki sivil bir elektrik tesisini hedef almıştı.

Kaynak: Mepa News