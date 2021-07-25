Utanmaz monşerler.. Bir Maraş, kaç kayalık eder?

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
THY duyurdu: Yarın rekor kırılacak
Ekonomi

THY duyurdu: Yarın rekor kırılacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarın yapacakları uçuşlarla pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacaklarını bildirdi. ..
Denizbank Genel Müdürü'nden CHP'li Başarır'a çok sert tepki!
Gündem

Denizbank Genel Müdürü'nden CHP'li Başarır'a çok sert tepki!

Halk Tv canlı yayınında konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'a şiire..
Yok böyle algı operasyonu! 'Erdoğan'ın torunlarını Mossad ajanları eğitiyor' dedikleri videonun altından bakın ne çıktı
Gündem

Yok böyle algı operasyonu! 'Erdoğan'ın torunlarını Mossad ajanları eğitiyor' dedikleri videonun altından bakın ne çıktı

Mısırlı gazeteci Meşhur Sabır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en fazla önem gösterdiği meselelerden olan 'eğitim' sistemine yönelik eleştiriler..
O milletvekili ifşa oldu! Salgından 1 yıl önce
Gündem

O milletvekili ifşa oldu! Salgından 1 yıl önce "zorunlu aşı" için kanun teklifi verildiği ortaya çıktı! 'Bulaşıcı hastalıklar için...'

Koronavirüs salgınından 1 yıl önce CHP milletvekili Gamze Taşçıer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) "zorunlu aşı" için kanun teklifi..
'Bizi bekliyor' dedi! Altın ile ilgili flaş iddia
Ekonomi

'Bizi bekliyor' dedi! Altın ile ilgili flaş iddia

Altın fiyatlarının ne yönde seyredeceği merak edilirken, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili iddialarını..
Gündem

"Hangi ittifakta yer alacak?" Mustafa Sarıgül son noktayı koydu

Tokat'ta konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna cevap verdi.
Cumhuriyet'ten İmamoğlu'na zımpara!
Gündem

Cumhuriyet'ten İmamoğlu'na zımpara! "Tatilci Ekrem değil Erdoğan sorumlu"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden beri icraat yerine şov yapan, gezmeden gezmeye İstanbul'a uğrayan Ekrem İm..
TIR ile arazi aracı çarpıştı! Yaralılar var
Yerel

TIR ile arazi aracı çarpıştı! Yaralılar var

Samsun'da TIR ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Cihat Yaycı Paşa’dan BM’ye flaş çağrı: Acilen tarafsız ve ilkeli olun!
Gündem

Cihat Yaycı Paşa’dan BM’ye flaş çağrı: Acilen tarafsız ve ilkeli olun!

BM’nin Türkiye’ye yönelik kınama mesajını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Doç. Dr. Cihat Yaycı, “BM’nin acilen tarafsız ve ilkelerine sadık..
Avusturya'dan İspanya, Hollanda ve Kıbrıs Rum kesiminden hava yoluyla gelenlere PCR testi zorunluluğu getirildi
Avrupa

Avusturya'dan İspanya, Hollanda ve Kıbrıs Rum kesiminden hava yoluyla gelenlere PCR testi zorunluluğu getirildi

Avusturya, İspanya, Hollanda ve Kıbrıs Rum kesiminden hava yoluyla ülkeye girecek kişilere yönelik havalimanlarında PCR testi zorunluluğu ge..

Utanmaz monşerler.. Bir Maraş, kaç kayalık eder?

25 Temmuz 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Dün, Lozan’ın yıldönümü idi..

Türkiye’de Kemalistler, sürekli “Lozan zaferdir” söylemini dillendirirler.

Oysa Lozan’dan önce, biz Kurtuluş Savaşı’nı kazanmadık mı?

Kazanılan bir savaştan sonra yapılan bir sözleşmeyi, kazanan tarafın zafer ilan ettiği, nerede görülmüştür?

Bir savaşı kazanan, hali ile sözleşmede de, haklarını sürdürür.

Ama birisi, ısrarla, savaşın sonucunun değil de, sözleşmenin zafer olduğunu iddia ediyorsa..

O olsa olsa..

Savaşta galip olmayan tarafın, sözleşmede kazançlı çıktığını gösteren bir delildir.

Dolayısı ile diyorum ki..

Lozan için “Zaferdir” diyenler..

Tam da Yunan kafası ile düşünüyorlar.

Tam da Batı kafası ile konuşuyorlar.

Yunan tarafı, İzmir’de denize döküldü..

Ama Lozan ile bir çok kazanım elde etti.

Onun için..

Batı kafalılar..

Yunan’dan yana tavır aldıkları için..

Yunan lehine düşündükleri için..

“Zaferdir” diyorlar.

Evet, Lozan zaferdir..

Türk için değil, Yunan için zaferdir. Batı için zaferdir.

“Biraz ağır olmuyor mu, Ali Bey” diyecekler için..

97 yıl önceki bir sözleşme üzerinden tartışmak yerine..

Bugünlerde yaşadığımız olaylar üzerinden konuşalım.

Ve akabinde, Lozan için “Zaferdir” diyenlerin, aslında Yunan kafası ile konuştuklarını söylemenin ağır olup olmadığını karara bağlayalım.

Bugünlerde konuştuğumuz ne var?

47 yıldır egemenliğimiz altında olduğu halde, sivillere kapalı olan Kıbrıs’taki Maraş’ın % 3.5’lik bölümünün, askeri alan olmaktan çıkarılması kararı var..

Karar neyi içeriyor?

Maraş’taki bir bölüm alanın, tapu kaydı kime ait ise, onun gelip, malını kullanmasına imkan tanıyor..

Bundan daha tabii, daha akılcı ne olabilir?

Yunan tarafı bu karardan rahatsız oluyor.

Rum tarafı, karara isyan ediyor.

“Ne güzel, oturduğumuz yerden, Maraş’taki malımızı kullanamadığımız gerekçesi ile tazminat alıyorduk. Nereden çıktı şimdi bu karar” diyerek..

Birleşmiş Milletler’i ayaklandırıyorlar.

BM, uluslararası en yetkili kurum olarak, 47 yıldır çözemediği bu sorun için, akılcı bir adım atan Türkiye’nin kararına karşı..

BMGK dönem başkanlığı açıklaması şeklinde de olsa, “Olmaz. Maraş’ı askeri alan olmaktan çıkaramazsınız!” demeye gelen bir protesto kararı almaya kalkıyor.

Askeri alan olarak kalmasında, ne menfaatleri var ise!

Biz biliyoruz, onların maksadını. Türkiye’yi sıkıştırıp..

O bölgeyi kullandırmayıp..

Diğer taraftan da o bölge sebebi ile tazminatlara mahkum edip..

“Lanet olsun, biz burayı terkediyoruz” demeye mecbur etmek istiyorlar.

Bunların hepsi normal.

Normal değil ama, “Normal” diyelim.

Ama..

Lozan için “Zaferdir” diyenlerin.

Kimin adına konuştuklarını anlamak için..

Son Kıbrıs açılımına karşı, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nın açıklamasına bakış açılarını inceleyelim..

97 yıl önceki Lozan için kimin gözü ile baktıklarını da anlamış olalım..

Kıbrıs’taki Maraş’ın bir kısmının iskana açılmasına, itiraz eden BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı protesto kararı için, Lozan’cılar ne diyorlar?

Önemli bir kısmı, gözlerini kapatmış, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyor..

Üstü kapalı geçmeyelim..

CHP ne diyor?

Ermenistan işgalindeki Karabağ’a yönelik kurtarma operasyonu başlatıldığında, “Türkiye, Azerbaycan’a silah yardımı yapıyor. Bunun yarın hesabını sorarlar” diyen Ünal Çeviköz’den başlayın..

CHP içindeki monşerlere tek tek bakın..

Bir tanesinden, “Bu kararın altyapısı yoktur. Aslında ortada hukuki bir karar da yoktur. Dönem başkanlığının açıklamasıdır, yanlıştır, hukuksuzdur” diye bir izahatları var mı?

Yok..

İyi Prati’nin içindeki, milliyetçi geçinen, ülkücü geçinen diplomatların bir açıklaması var mı?

Bir eleştirileri var mı?

Yok.. İşkembeden sallamıyorum..

BM cenahından gelen bilgilerin üzerinden tam 24 saat geçtikten sonra, bu yazıyı kaleme alıyorum..

Bir tane CHP’li..

Bir tane İyi Partili isim, kamuoyunun önüne çıkıp da..

Haydi kamuoyunun önüne de çıkmasınlar..

Plajlardan, deniz kenarından, cep telefonu ile attıkları bir mesaj üzerinden, BM’yi kınasınlar.

Yok.. Bir tane adamları yok ki, BM’nin bakış açısını kınasın..

Montrö Sözleşmesi’ne sahip çıkıp, amiraller bildirisi imzalayan emekli amirallere bakın..

Emekli generallere bakın..

Kıbrıs harekatında görev almış emekli komutanlara bakın..

Bir tanesinden, “BM de, büyük terbiyesizlik yapıyor” anlamında bir tane açıklamaları var mı?

Türkiye’deki seçilmiş iktidara laf saydırmaya gelince, hepsi sıraya giriyor..

Emekli amirali.. Emekli diplomatı.. Emekli bürokratı.. Emekli siyasetçisi..

Sıra, Türkiye’yi boğmak isteyenlere “Haddinizi bilin” demeye gelince..

Bir tane Lozan’cı yok, ortalıkta..

O zaman soruyorum..

Bugünkü BMGK Dönem Başkanlığı’nın açıklamasına, itiraz edemeyenler.. Ses çıkaramayanlar.. 97 yıl önce yapılan Lozan Antlaşması’na, Türk tarafından bakmış olabilirler mi?

Hele hele..

Gazetelerinde, “Kıbrıs adımları.. Erdoğan’a BM’de kınama” diye başlık atanların, Türkiye lehine konuştuğunu kim iddia edebilir?

Bunlar dün de Yunan’dan yana idiler..

Bugün de Yunan’dan yanalar.

Yunan’dan yana oldukları için, Türkiye lehine, Rumların aleyhine karar alan Erdoğan’ı, BM’ye kınatıyorlar..

Erdoğan’ın kararını destekleyici tek kelime etmeden, “Yankıları sürüyor” diye söze girip, “Kınadığı açıklandı” diye bitiriyorlar..

Birkaç yıl geçsin..

Maraş’taki gelişmeler şöyle bir unutulsun..

Bakın, bugün utana utana Rumlardan yana haber üretenler..

BM cenahından çaktırmadan yapılan başkanlık açıklamalarını itiraz etmeden haberleştirenler..

Bu tavırlarını nasıl unutturmaya çalışacaklar..

Ege adalarında onu yapmıyorlar mı?

Lozan’da Yunan’a verilen adaların hesabını, şimdi AK Parti’den sormaya kalkmıyorlar mı?

Lozan’da statüsü tam belirlenmemiş üç tane kayalık üzerinden AK Parti’ye saldıranlara..

Soralım: “Bir Maraş, Ege’deki kaç bin kayalığa bedeldir?”

Ki.. “Şu kayalığa, Yunan asker çıkardı” diye tepinirken.. 

Şimdi Maraş’taki egemenliğimizi dünyaya haykıran Erdoğan’ı yalnız bırakıyorsunuz? 

Hatta.. 

Erdoğan’ın karşı safında durmaktan, utanmıyorsunuz?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Haci

Adamların yerini kullanıma açarsan bunlar yaşanır. Maximalist düşünceler fayda getirmez. "47 yıldır egemenliğimizi altında bulunan Maraş"da ne demek. Bu cümleye göre burası bize ait değildir demektir. Çok cahilsin Ali, çok..
  • Yanıtla

Dilipak

Dilipak yazilariyla hukumeti karsi agir yaziyor. .. Saygilarimla
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay