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Ekonomi Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık sezonu başladı, kilosu 200 ile 1000 lira
Ekonomi

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık sezonu başladı, kilosu 200 ile 1000 lira

Yeniakit Publisher
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Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık sezonu başladı, kilosu 200 ile 1000 lira

Kahramanmaraş'ta balık sezonu başladı; tezgahlarda kilogram fiyatları tür ve büyüklüğe göre 200 ile 1000 lira arasında. Kentten 54 ülkeye ihracat yapılıyor.

Denize kıyısı bulunmayan Kahramanmaraş'ta balık tezgahları sezonun başlamasıyla çeşitlendi, balık pazarında hareketlilik başladı. Satışa sunulan balıkların kilogram fiyatları, türüne ve büyüklüğüne göre 200 ile 1000 lira arasında değişiyor.

Tezgahlarda hamsi, palamut, levrek ve çipura gibi deniz balıklarının yanı sıra, Menzelet ve Sır barajlarından çıkarılan ve üretilen alabalık ile sazan gibi tatlı su balıkları da yer alıyor.

54 ülkeye ihracat, 68 işletmede yıllık yaklaşık 20 bin ton üretim

Tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan kentte yetiştirilen balıklar, iç piyasanın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor. Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı yapılırken, kentteki 68 işletmede yıllık yaklaşık 20 bin ton balık üretiliyor. Kentte özellikle alabalık ve Türk somonu üretiliyor; sektör kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Yayın balığının et hali kilogramı 500 lira

Balıkçı Hakan Gürbak, "Türkiye'nin genelinde olduğu gibi balık sezonumuz başlamıştır. Palamut çeşitliliği çok fazladır" dedi. Fiyatların uygun olduğunu belirten Gürbak, yayın balığının et halinin kilogramının 500 lira olduğunu, bu tür balıkların Menzelet Barajı'nda çıktığını ifade etti.

Karadeniz palamudunun 500 ile 700 lira arasında, Karadeniz somonunun ise 400 lira civarında satıldığını aktaran Gürbak, ızgara düşünenlere levreği önerdi. "Balık üretiminde Türkiye'de ilk üçteyiz" diyen Gürbak, Menzelet ve Kılavuz barajlarında tatlı su balığı üretildiğini söyledi.

Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı da sezonun başladığını ve satışa başladıklarını belirterek Kahramanmaraş'ı alabalık ile Türk somonunun başkenti olarak nitelendirdi. Kentin ihracatta ön sıralarda, üretimde ilk üçte yer aldığını savunan Sarı, "Bizler de balıkçılar olarak şehrimizde gurur duyuyoruz" dedi.

Alışverişe gelen Adem Gürbak ise balıkların gayet taze olduğunu, pazarda taze deniz ve tatlı su balığı çeşitlerinin bulunduğunu söyledi. Üretim ve tüketimde ilk sıralarda olduklarını dile getiren Gürbak, "İnsanların tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.

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