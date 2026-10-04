Polis, asker ve savcı taklidiyle yaklaşık 19 milyon TL: Şarköy'de 9 tutuklama

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 68 yaşındaki bir vatandaş, telefonla kendisini polis, asker veya cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle, ikametinde bulunan ziynet eşyası ve dövizlerini suçluların yakalanabilmesi amacıyla şüphelilere teslim etti. Yaklaşık 19 milyon TL değerinde maddi kayba uğradığını beyan ederek şikayetçi olan vatandaşın başvurusunun ardından 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

29 Eylül 2026'da İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Vatandaşın mağdur edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2'si adli kontrolle serbest, 9'u cezaevinde

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli ise "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Yağma, Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.