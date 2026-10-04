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Araçtan çıkanlar pes dedirtti! Sürücü tutuklandı

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Araçtan çıkanlar pes dedirtti! Sürücü tutuklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aracında uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Küçükçekmece'de şüphe üzerine durdurulan ve özel hazırlanan gizli bölmesinde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 2 Ekim'de uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü saha çalışmasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

 

Aracı kontrol eden ekipler, özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit etti. Aracın torpido gözünden ulaşılan zulada 215,3 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 lira ve 200 dolar ele geçirildi.

Bunun üzerine araç sürücüsü Y.T. (19) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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