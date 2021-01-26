Sözcü’nün hakaretlerinin finansörü Koç!

Başlıkta “Koç” dedim ama..

Aslında “Fenerbahçe” demeliydim..

Ama açıklamayı okuduğunuzda, Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun bir kararından ziyade..

Ali Koç’un bireysel tercihi ile Fenerbahçe üyelerinin taziye ilanlarının Sözcü gazetesinde yayınlatıldığı anlaşıldığı için..

“Finansör Koç” dedim..

Yoksa, Koç Holding’in ilanları büyük oranda zaten Sözcü’ye gidiyordu ama..

Diğer gazetelerde de (Akit dışında) reklamları yayınlanıyordu..

Şimdi yapılan değişiklikle, yakın tarihe kadar bir başka gazetede yayınlanan FB’li üyelerin vefatlarındaki taziye ilanları, artık Sözcü’de yayınlanmaya başlanmış.

Fenerbahçeliler Sözcü okumuyor olmalılar ki..

Ali Koç’a sormuşlar..

“Taziye ilanlarını artık gazetelerde görmüyoruz.”

Ali Koç da cevaplamış:

“Yanlışınız var. Bizler vefat eden yüksek divan kurulu üyeleri için gazetelere ilan vermeye devam ediyoruz. Sadece ilan verdiğimiz mecra değişti. Artık Sözcü gazetesinde kulübümüzün ilanları çıkmaktadır.”

Daha bir ay önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Ankara’da ziyaret edip, kimbilir hangi isteklerde bulunan Ali Koç, İstanbul’a dönünce, “Sözcü’ye aktarılan para” ile övünüyor.

O Sözcü ne yapıyor?

Manşetten Erdoğan’a vuruyor: “İki üniversite bitirdim, şimdi süt sağıyorum!”

CHP Genel Başkanı Kemal Klııçdaroğlu’na şikayette bulunuyor, bir hanım kızımız..

Bakıyoruz “Hangi üniversiteyi bitirmiş” diye..

Vakıf üniversitesi..

Hani diyesim geliyor.

“Hanım kızım. O üniversiteye 4 yıl boyunca vereceğin para ile, evinde oturduğun yerden kendine maaş bağlayabilirdin!”

Belki büyük beklentilerle Kültür Üniversitesi’ne gitmiştir diye..

Ali Koç’un finanse ettiği Sözcü’deki Erdoğan’a saldırı amaçlı habere göz gezdiriyorum..

Manşetteki fotoğrafta, hanım kızımızın kendine münhasır bir kimliği göze çarpıyor..

Lüks mantosu..

Karşısındaki partinin koca genel başkanından genel başkanın korumasına, haberi takip eden gazetecilere, fotoğraf çekilen firmanın çalışanlarına kadar hemen hepsi bir maske ile yetinir iken..

Hanım kızımız, bir maske takmış..

Bir de üzerine siperlik takmış..

Taksın, sorun değil..

Ama farklı, kendine has bir kişilik olduğu ortada..

Bu sebeple de.. O iş yerine girmiş, çıkmış. Bu iş yerine girmiş çıkmış ise..

Hiçbir iş yerinde dikiş tutturamamış ise..

Biraz da suçu kendisinde araması gerekir iken..

“İki üniversite bitirdim. İşsizim” diyorsa..

İki üniversite bitirmeyen kendi kız kardeşinin bir işte çalıştığını kendisi itiraf ediyorsa..

Bu hanım kızımızı manşete çıkartmanın tek amacı vardır:

Erdoğan’a çamur atmak..

Ali Koç’un finansörlüğüne soyunduğu Sözcü’nün tek kusuru bu mu?

Alın elinize gazeteyi..

Adeta AK Parti düşmanlığı bülteni..

Yazarlarını sıralıyorsunuz..

Necati Doğru..

Soyadı doğru ama..

Kendisi yalanın binine bir para vermeyenlerden.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çakmak için..

Bakın bizim de atladığımız bir bilgiyi verip, nasıl kendisini rezil etme pahasına, düşmanlığını ifşa etmiş:

“12 Mart Muhtırası verilmişti. Hedef tahtasında ODTÜ vardı. (..) Mütevelli heyeti, Emekli general Şefik Erensü’yü rektör atadı!”

Yanlış okumuyorsunuz.

ODTÜ’ye bir emekli general rektör olarak atanıyor..

Ve bunu bile Necati Doğru, övgü ile zikrediyor.

Ne imiş?

O emekli general, kapıda bekleyen askeri “Gerek yok” diyerek yollamış..

Sonucu ne ile bağlıyor Necati bey amca?

“Boğaziçi üniversitesi’nde istenmeyen bir rektör var.. O gitsin, % 25 oy ancak alabilen CHP kafasından birisi gelsin, otursun.”

Necati amcayı geçtik.

Uğur Dündar, Uğur Mumcu üzerinden, “Öldürenler Selam/Tevhid örgütü idi” yalanları ile dindarları karalamakla yetiniyor.

Erdoğan’a lafı getiremiyor..

İsmail Saymaz, Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan seçim üzerinden, Tayyip Erdoğan’a saldırıyor..

Emin Çölaşan, “Havyar yemenin de adabı var.”

Yazıya “Sevgili okurlarım, başta Recep Tayyip olmak üzere” diye başlamasından anladınız siz onu..

Hem saygısızlığını, hem de düşmanlığını..

Sırada Ege Cansen var.

Hakkını yemeyelim..

O saldırarak değil, CHP’li belediyelerin borazınlığını yaparak safını ispatlamış.

“Aman dindar insanlara saldırmasın, hakaret etmesin, yalan ve iftirada bulunmasın da, CHP’yi istediği kadar övsün” deyip geçiyorum..

Serpil Yılmaz’a bakıyoruz..

“Erdoğan, iş dünyasının gazını alıyor” ile başlıyor..

Erdoğan’ın faiz karşıtlığını bir yerde tiye almaya kalkışırken, bir başka yerinde “işadamlarının desteklediği politika” olarak aktarıyor..

Rahmi Turan mı?

O her zaman yaptığı gibi, yalanlarla, dolanlarla köşe dolduruyor..

6.5 milyon doz aşının geldiği günün 24 saat öncesinde, “Aşı gelmedikçe acılar büyüyecek” başlığı ile, çamurlarını sıçratıyor..

Diyebilirsiniz ki, “Son dakikada bir değişiklik olmuş, 6.5 milyon doz aşı gelmiş olabilir. Bunda Rahmi Turan’ın suçu ne?”

O zaman..

6.5 milyon doz aşı geldiğinde, bir özür beyanı var mı, Rahmi Turan’ın?

Çok beklersiniz.. Çok bekleriz..

Ve son sayfa güzeli sadedinde..

Yılmaz Özdil..

“38 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum, yüreğimin taşıyabileceğinden fazla insani sıkıntı gördüm, hatırlamak istemediğim boyutlarda sıkışmış hayatlara tanıklık ettim.. Ama milleti, kitlesel olarak, hiç bu kadar darda görmedim.”

Hani diyeceğim ki, “Milleti bu kadar sıkıntıda gördüğüne göre, finansörünüz Ali Koç’tan bir yardım talep etseniz..”

Ama, onların hakarete, küfüre, saldırılara finansör olacaklarını bildiğimden, geçmiş yıllarda da benzeri finansörlüğü, PKK bildirileri yayınlamakla ve tererösitlere “Gerilla” demekle meşhur Cumhuriyet’e verdikleri reklamlarla ispat ettiklerinden..

Düşüncem, dillenemiyor..

İşte Koç’un durumu bu..

Finansörlüğüne soyunduğu Szöcü’nün durumu bu...

Da..

Bu Ali Koç’a..

“ÖL Recep” diye bulmaca yayınlayan Sözcü’ye finansörlüğünü bildiği halde, Külliye’den randevu aldırabilenleri merak ediyorum..

Kim acaba, onlar?