Antalya'da dalgıç Hüseyin Fırat'ın ahtapotlarla teması kamerada: "O beni tutuyor"

Antalya'da yaklaşık 5 yıldır serbest dalışla ilgilenen Hüseyin Fırat, su altında karşılaştığı ahtapotlarla kurduğu yakın teması kameraya kaydetti. Yuvalarının yakınında sabırla bekleyince ahtapotların kendiliğinden yanına geldiğini söyleyen Fırat, "Ben ahtapotu hiçbir şekilde tutmuyorum. O beni tutuyor. Bunlar böyle oyuncu canlılar" dedi.

Fırat, son 2 yıldır su altındaki gözlemlerini ve karşılaştığı deniz canlılarını görüntülüyor. Denizden bulduğu eşyaların yanı sıra farklı deniz canlılarını da kayıt altına alan dalgıcın en sık karşılaştığı canlılardan biri ahtapotlar. Görüntülerde ahtapotlar Fırat'ın ellerine, kollarına ve vücuduna tutunuyor.

Yuvayı midye kabukları ele veriyor

Fırat, ahtapotların güçlü kamuflaj yetenekleri nedeniyle fark edilmelerinin oldukça zor olduğunu anlattı. "Ahtapotları yukarıdan görmek neredeyse imkânsızdır" diyen dalgıç, bir noktada birikmiş midye kabuklarını genellikle ahtapot yuvasının işareti saydıklarını, canlıların "milisaniyeler içerisinde" renklerini ve desenlerini değiştirebildiğini söyledi.

Önce bir ayağını çıkarıp temas kuruyor

Fırat'a göre temasın ilk şartı, yuvanın başında canlıyı korkutmadan beklemek. Dalgıç bu süreci şöyle anlattı: "Midye kabuklarının olduğu yerde onları rahatsız etmeden biraz beklerseniz önce bir ayaklarını çıkarıp sizinle temasta bulunuyorlar. Beklemeye devam ederseniz tamamen dışarı çıkıp sizinle oyun oynuyorlar." Bu yöntemle çok sayıda ahtapot videosu çektiğini belirten Fırat, çekim bittikten sonra sıkılan canlıların kendi kendilerine uzaklaştığını söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce yaptığı dalışta da çok sayıda ahtapotla karşılaştığını aktaran dalgıç, canlıları asla zorlamadıklarını kaydetti.

Tehlike olmadığınızı anlarsa oyun oynamaya başlıyor

Yuvadan çıkan ahtapotun ağza gelebileceğini, kola ya da göğse konabileceğini, hatta dalgıcı vakumlayabileceğini söyleyen Fırat, bunların korkulacak şeyler olmadığını dile getirdi: "İlk başta küçük bir tedirginlik yaşarsa size duman atabilir. Bu dumandan da korkmanıza gerek yok." Fırat'a göre ahtapot, karşısındakinin tehlike olmadığını anlarsa oyun oynamaya başlıyor.

"Bir ahtapotu sadece 3-4 dakika beklerseniz onunla hemen bir bağ kurarsınız ve bir arkadaşlık ilişkisi kurabilirsiniz" diyen Fırat, deniz canlılarını çok sevdiğini, insanın ait olmadığı bir ortamda yaşayan canlıyla temas edebilmenin kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Ahtapotların biyolojik yapısından da etkilendiğini anlatan dalgıç, bu canlıların "sadece kamuflaj yetenekleriyle bilinen canlılar" olmadığını belirtti; ahtapotla yakınlığı ise "yeryüzündeki bir uzaylı vasfındaki canlıyla temas etmek" diye tanımladı. Deneyimi herkese tavsiye eden Fırat, "Burada tek şart onları korkutmamak ve sabırla beklemek" dedi.